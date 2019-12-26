В Україні працюватиме штаб для боротьби з падінням промисловості
У Кабміні вважають, що падіння української промисловості набуло системного характеру. Тому створили штаб для протидії цьому явищу.
Про те, що падіння промисловості триває вже пів року, повідомив у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов.
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Падіння промисловості набуло системного характеру і потребує швидких дій держави. Мінекономіки працює над підписанням меморандуму з галуззю з першочергових кроків, стратегією та планом дій з захисту та розвитку промисловості,
– зазначив Милованов.
За його словами, в Україні починає працювати штаб з поточної ситуації з інфраструктурою. У нього ввійдуть представники промисловості, Укрзалізниці та портів.
Наразі в уряді розробили 13 напрямків роботи щодо протидії падінню промислового виробництва. Їх оприлюднять найближчим часом.
Міністр економіки пояснив, що падіння промисловості в Україні відбувається вже 6 місяців поспіль. Раніше його пояснювали окремими факторами, а тепер в уряді вважають падіння наслідком системної кризи у промисловості. Воно охопило майже всі його галузі.
"Це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту, що поєднується із негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність українських виробників", – додав Милованов.
Що відомо про падіння промисловості
- За даними Держстату, у листопаді 2019 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 7,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.
- Річне падіння промислового виробництва найбільшим було у сфері енергетики – на 9,3%. Також значно скоротилися обсяги виробництва інвестиційних товарів — на 9,1%. Водночас зросло виробництво хімічної продукції – на 34% та меблів – на 1,5%. Інші категорії промислової продукції зазнали падіння.