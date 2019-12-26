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      В Україні працюватиме штаб для боротьби з падінням промисловості

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      В уряді боротимуться з падіння промисловості / ua.news

      У Кабміні вважають, що падіння української промисловості набуло системного характеру. Тому створили штаб для протидії цьому явищу.

      Про те, що падіння промисловості триває вже пів року, повідомив у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов.

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      Падіння промисловості набуло системного характеру і потребує швидких дій держави. Мінекономіки працює над підписанням меморандуму з галуззю з першочергових кроків, стратегією та планом дій з захисту та розвитку промисловості,
      – зазначив Милованов.

      За його словами, в Україні починає працювати штаб з поточної ситуації з інфраструктурою. У нього ввійдуть представники промисловості, Укрзалізниці та портів.

      Наразі в уряді розробили 13 напрямків роботи щодо протидії падінню промислового виробництва. Їх оприлюднять найближчим часом.

      Міністр економіки пояснив, що падіння промисловості в Україні відбувається вже 6 місяців поспіль. Раніше його пояснювали окремими факторами, а тепер в уряді вважають падіння наслідком системної кризи у промисловості. Воно охопило майже всі його галузі.

      "Це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту, що поєднується із негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність українських виробників", – додав Милованов.

      Що відомо про падіння промисловості

      • За даними Держстату, у листопаді 2019 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 7,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.  
      • Річне падіння промислового виробництва найбільшим було у сфері енергетики – на 9,3%. Також значно скоротилися обсяги виробництва інвестиційних товарів — на 9,1%. Водночас зросло виробництво хімічної продукції – на 34% та меблів – на 1,5%. Інші категорії промислової продукції зазнали падіння.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Тимофій Милованов Хімічна промисловість Вугільна промисловість Укрзалізниця
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