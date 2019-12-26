В Україні працюватиме штаб для боротьби з падінням промисловості

У Кабміні вважають, що падіння української промисловості набуло системного характеру. Тому створили штаб для протидії цьому явищу.

Про те, що падіння промисловості триває вже пів року, повідомив у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов.

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Падіння промисловості набуло системного характеру і потребує швидких дій держави. Мінекономіки працює над підписанням меморандуму з галуззю з першочергових кроків, стратегією та планом дій з захисту та розвитку промисловості,

– зазначив Милованов.

За його словами, в Україні починає працювати штаб з поточної ситуації з інфраструктурою. У нього ввійдуть представники промисловості, Укрзалізниці та портів.

Наразі в уряді розробили 13 напрямків роботи щодо протидії падінню промислового виробництва. Їх оприлюднять найближчим часом.

Міністр економіки пояснив, що падіння промисловості в Україні відбувається вже 6 місяців поспіль. Раніше його пояснювали окремими факторами, а тепер в уряді вважають падіння наслідком системної кризи у промисловості. Воно охопило майже всі його галузі.

"Це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту, що поєднується із негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність українських виробників", – додав Милованов.

Що відомо про падіння промисловості