17:49
2 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Україні працюють над створенням стратегічної платформи задля порятунку економіки, – Шмигаль

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль / 24 канал

      Український прем’єр Денис Шмигаль разом із міністром розвитку економіки Ігорем Петрашком провели онлайн-зустріч із представниками Американської торговельної палати в Україні. Сторони обговорили діяльність в умовах карантину, який уряд запровадив через поширення коронавірусу. Зокрема, одніє з тем було створення стратегічної платформи, куди увійдуть провідні економісти.

      Як зауважив Шмигаль у телеграмі, ​​готових стратегій перед обличчям кризи не має ніхто. Тому Україна враховує досвід інших країн, аби передбачити можливі наслідки пандемії COVID-19. Для цього українська влада спілкується з бізнесом.

      Зверніть увагу Економісти втрачають надію на швидке відновлення економіки після коронавірусу, – ЗМІ

      Розуміємо, що обмеження можуть бути неприємними та незручними для бізнесу, однак вони дають результат у питанні порятунку життів українців. Водночас уряд усвідомлює, що Україна не може собі дозволити два-три місяці сидіти на дивані. Треба думати про економіку, тому разом із бізнесом і найкращими науковцями ми працюємо над створенням стратегічної платформи, куди увійдуть провідні економічні експерти,
      – повідомив очільник уряду.

      Крім того, сторони обговорили законопроєкти про банківську діяльність і ринок землі, які нещодавно підтримала Верховна Рада. За словами Шмигаля Україна вже отримала позитивний зворотний зв’язок від МВФ і послів країн G7.

      До теми Посли G7 відреагували на прийняття закону про ринок землі в Україні: деталі

      "Уряд дякує підприємствам Американської торговельної палати за їхнє розуміння та відповідальність. Ми – синхронізовані з бізнесом, їхні поради — це наша дорожня карта порятунку економіки", – підсумував Шмигаль.

      До слова, раніше Шмигаль говорив із послом ЄС в Україні Матті Маасіком. За підсумками розмови Євросоюз погодився надати Україні 80 мільйонів євро допомоги для боротьби з COVID-19.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 2 квітня в Україні зафіксували 804 випадки зараження коронавірусом. Померли 20 людей, одужали – 13.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      • Окрім того, надалі в Украні вводитимуть набагато суворіші карантинні обмеження для населення. Серед них – масковий режим, заборона на відвідини парків і зон відпочинку (є виключення), переміщення групою осіб тощо.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Новини політики Новини США
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 13:14 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
      Медицина 205347
      сьогодні , 11:27 У Чехії надзвичайний стан продовжать до 11 травня
      Новини світу 4397
      сьогодні , 11:34 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 804
      Лікування 166605
      сьогодні , 17:13 Опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення в Україні 2020
      Новини України 20693
      сьогодні , 14:05 Ціна мовчання. Чому Андрія Єрмака потрібно терміново прибирати
      Блоги 3457
      сьогодні , 11:24 СБУ провела обшук у лабораторії Пальчевського Eurolab
      Новини України 4666
      сьогодні , 12:33 Українка, яка обслуговувала хворих коронавірусом в Італії, приховала це на кордоні
      Новини України 3746
      сьогодні , 12:46 Порушення карантину: у Києві на 17 тисяч гривень оштрафували вже 5 людей
      Новини України 4182
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Скандал з Єрмаком і розкол "Слуги народу": Зеленському час визначитися, з ким він
      Анна Калюжна
      сьогодні , 17:05 "Слуги народу" починають показувати зуби, або Хто протистоїть Зеленському
      Віталій Шабунін
      Залиште відгук