В Україні працюють над створенням стратегічної платформи задля порятунку економіки, – Шмигаль

Український прем’єр Денис Шмигаль разом із міністром розвитку економіки Ігорем Петрашком провели онлайн-зустріч із представниками Американської торговельної палати в Україні. Сторони обговорили діяльність в умовах карантину, який уряд запровадив через поширення коронавірусу. Зокрема, одніє з тем було створення стратегічної платформи, куди увійдуть провідні економісти.

Як зауважив Шмигаль у телеграмі, ​​готових стратегій перед обличчям кризи не має ніхто. Тому Україна враховує досвід інших країн, аби передбачити можливі наслідки пандемії COVID-19. Для цього українська влада спілкується з бізнесом.

Зверніть увагу Економісти втрачають надію на швидке відновлення економіки після коронавірусу, – ЗМІ

Розуміємо, що обмеження можуть бути неприємними та незручними для бізнесу, однак вони дають результат у питанні порятунку життів українців. Водночас уряд усвідомлює, що Україна не може собі дозволити два-три місяці сидіти на дивані. Треба думати про економіку, тому разом із бізнесом і найкращими науковцями ми працюємо над створенням стратегічної платформи, куди увійдуть провідні економічні експерти,

– повідомив очільник уряду.

Крім того, сторони обговорили законопроєкти про банківську діяльність і ринок землі, які нещодавно підтримала Верховна Рада. За словами Шмигаля Україна вже отримала позитивний зворотний зв’язок від МВФ і послів країн G7.

До теми Посли G7 відреагували на прийняття закону про ринок землі в Україні: деталі

"Уряд дякує підприємствам Американської торговельної палати за їхнє розуміння та відповідальність. Ми – синхронізовані з бізнесом, їхні поради — це наша дорожня карта порятунку економіки", – підсумував Шмигаль.

До слова, раніше Шмигаль говорив із послом ЄС в Україні Матті Маасіком. За підсумками розмови Євросоюз погодився надати Україні 80 мільйонів євро допомоги для боротьби з COVID-19.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 2 квітня в Україні зафіксували 804 випадки зараження коронавірусом. Померли 20 людей, одужали – 13.

Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

Окрім того, надалі в Украні вводитимуть набагато суворіші карантинні обмеження для населення. Серед них – масковий режим, заборона на відвідини парків і зон відпочинку (є виключення), переміщення групою осіб тощо.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу