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      В Україні припинили діяльність понад 5 тисяч гральних закладів: відео

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      Поліція повідомляє про закриття 5300 гральних закладів / mena.org.ua

      Нацполіція припинила діяльність майже 5300 гральних закладів в Україні. Правоохоронці вилучили обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень.

      Наразі по всій країні працюють 715 мобільних груп, в які входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань, повідомили у фейсбуці Нацполіції.

      Читайте також: Зеленський про закриття гральних залів: Не хочете працювати цивілізовано – давайте по-іншому

      У державі загалом було приблизно 5300 незаконних гральних закладів, зокрема і лотереї, які від сьогодні Постановою Кабміну втратили можливість працювати в законному полі. Також йдеться і про букмекерські контори, казино та інші гральні заклади,
      – зазначив начальник одного з управлінь Нацполіції Олександр Околіт.

      гральні заклади поліція
      Поліція вилучила обладнання на понад 50 мільйонів гривень

      За його словами, з минулої ночі виявлено 179 закладів, де надавалися послуги грального бізнесу. Правоохоронці припинили їхню діяльність, вилучивши при цьому 2,3 тисячі одиниць комп’ютерної техніки. Вартість обладнання становить приблизно  50 мільйонів гривень.

      поліція гральні заклади
      По всій країні працюють понад 700 мобільних груп

      Мобільні групи продовжують в постійному режимі моніторити наявність незаконних гральних закладів. Особливо активно поліція планує працювати вночі. Адже у нічний час зачинені заклади можуть знову розпочати свою роботу. 

      Зверніть увагу: На гральні заклади в Україні почали клеїти приписи про порушення: фотофакт

      Поліція припиняє діяльність гральних закладів: дивіться відео

      Що відомо про ситуацію з гральним бізнесом в Україні

      • 20 грудня Кабмін ухвалив рішення, яке заборонить займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей. Згодом відповідна постанова з'явилася на сайті уряду.
      • Напередодні Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.
      • У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в шести областях України.
      • Вранці 20 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабміну. На ньому вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом. За результатами засідання Гончарук заявив, що з бізнесом буде покінчено.
      • ​Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади закриють з 16 години.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гральний бізнес Законодавство Поліція
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