В Україні припинили діяльність понад 5 тисяч гральних закладів: відео

Нацполіція припинила діяльність майже 5300 гральних закладів в Україні. Правоохоронці вилучили обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень.

Наразі по всій країні працюють 715 мобільних груп, в які входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань, повідомили у фейсбуці Нацполіції.

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У державі загалом було приблизно 5300 незаконних гральних закладів, зокрема і лотереї, які від сьогодні Постановою Кабміну втратили можливість працювати в законному полі. Також йдеться і про букмекерські контори, казино та інші гральні заклади,

– зазначив начальник одного з управлінь Нацполіції Олександр Околіт.



Поліція вилучила обладнання на понад 50 мільйонів гривень

За його словами, з минулої ночі виявлено 179 закладів, де надавалися послуги грального бізнесу. Правоохоронці припинили їхню діяльність, вилучивши при цьому 2,3 тисячі одиниць комп’ютерної техніки. Вартість обладнання становить приблизно 50 мільйонів гривень.



По всій країні працюють понад 700 мобільних груп

Мобільні групи продовжують в постійному режимі моніторити наявність незаконних гральних закладів. Особливо активно поліція планує працювати вночі. Адже у нічний час зачинені заклади можуть знову розпочати свою роботу.

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Що відомо про ситуацію з гральним бізнесом в Україні