В Україні призначено нового заступника командувача Військово-Морських Сил

У неділю, 1 липня, міністр оборони Степан Полторак прибув до Одеси для участі у святкових заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил ЗСУ. Безпосередньо на Одеському морвокзалі Полторак видав 2 накази про кадрові зміни у штабі ВМС України.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Я вирішив призначити контр-адмірала Андрія Тарасова першим заступником командувача - начальником штабу Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Саме він має організувати управління і забезпечення бойових дій підрозділів військових моряків, а також координацію зусиль щодо здобуття стандартів Північноатлантичного альянсу", – заявив глава Міноборони.

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Окрім того, Полтрак призначив заступником командувача ВМС ЗСУ з логістики полковника Ігоря Ступницького.

"Чому я роблю це саме сьогодні і тут? Щоб ви з першої хвилини після призначення цього офіцера бачили. Знали, з кого надалі питати за те, як вас годують, як одягають, як забезпечують житлом, за ваш соціальний пакет", – звернувся Полторак до військових моряків.

Міністр зазначив, що цим же наказом Ступницькому надано військове звання "капітан 1 рангу".