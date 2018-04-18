В Україні призначили "сакурові потяги" до Ужгорода

Укрзалізниця на період цвітіння сакур в Ужгороді і на травневі свята ввела додаткові потяги до Закарпаття з Києва та Харкова.

Про це повідомляє Геннадій Москаль на особистому сайті.

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На період цвітіння сакур та травневі свята, Укрзалізниця збільшила пропозицію місць у напрямку Ужгорода. Введено додаткові потяги сполученням "Київ – Ужгород" та сполученням "Харків – Ужгород", а також у зворотному напрямку,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення було прийнято у зв’язку з гострим дефіцитом пасажирських місць у період цвітіння сакур в Ужгороді.

Нагадаємо, Ужгород – місто, де можна побачити найбільшу кількість сакур в Україні, користується неабиякою популярністю в квітні-травні кожного року. І не дивно, оскільки щороку в цей період відбувається "Фестиваль Сакури" та майже одночасно із сакурами зацвітають і магнолії.



Існує багато версій, звідки ж були завезені сакури або ж "японські вишні", але тим не менш, туристи тепер їх можуть побачити по всіх вулицях Ужгорода. Найбільше сакур можна зустріти на набережній річки Уж. У 2018 році сакури цвістимуть два найближчих тижні.