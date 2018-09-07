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В Україні призупинили роботу відомого російського телеканалу

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В Україні заборонили телеканал за російську пропаганду
В Україні заборонили телеканал за російську пропаганду / Фото з відкритих джерел

В Україні на півроку призупинили трансляцію телеканалу RTVI за неодноразові порушення чинного українського законодавства та російську пропаганду.

Про це повідомляє прес-служба Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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Так, телеканал RTVI звинувачують у пропаганді органів держави-агресора за участю персон, внесених до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Відповідне рішення про внесення змін до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України, ухвалили 6 вересня,
– йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, іноземна програма RTVI має юрисдикцію Великої Британії.

Під час моніторингів телеканалу, що проводилися в період з 2 лютого 2017 року по 26 серпня 2018 року, в його ефірному наповненні неодноразово були зафіксовані порушення чинного українського законодавства.

У Нацраді повідомили, що неодноразово в 2017 році зверталися із листами-застереженнями до дистриб'ютора телеканалу RTVI в Україні – компанії "Сонар" і правовласника іноземної програми RTVI – компанії Brenrose limited. У цих листах інформували про зафіксовані порушення Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія ЗМІ Медіа Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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