17:33
1 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, 28 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      В Україні продукти для борщу коштують дорожче, ніж у Польщі

      768 Читать новость на русском
      Ціна борщового набору в Україні є вищою, ніж у Польщі
      Ціна борщового набору в Україні є вищою, ніж у Польщі / Фото з відкритих джерел

      Борщовий набір в Україні на сьогодні коштує дорожче, ніж у Польщі. Усе тому, що після Нового року в країні забракло власної цибулі та капусти, які терміново почали завозити з Азії та Європи.

      Вартість продуктів для приготування борщу в Україні опублікував та порівняв зі старими цінами голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

      Читайте також: Які молочні продукти здешевшали і здорожчали в Україні

      Капуста здорожчала в Україні за перші 3 місяці 2019 року майже удвічі – на 94,4%. Раніше капуста коштувала 8 гривень 90 копійок за кілограм, а тепер – до 17 гривень 30 копійок.

      Картопля подорожчала на 27,5%. Раніше вона коштувала 8 гривень за кілограм, а тепер –10 гривень 20 копійок.

      Буряк зріс у ціні на 15,6%, а саме із 10 гривень 90 копійок за кілограм до 12 гривень 60 копійок.

      Цибуля подорожчала на 10,1% – із 16 гривень 80 копійок до 18 гривень 50 копійок за кілограм.

      Морква тим часом здешевшала на 5%. Тож кілограм морки на сьогодні коштує 11 гривень 40 копійок замість 12 гривень на початку року.

      При цьому кілограм свинини знизився в ціні на 3,3% – із 115 гривень 4о копійок до 111 гривень 60 копійок.

      Читайте також: Де в Україні їдять найдорожчі бутерброди з ковбасою

      За цей час мінімальна зарплата не змінилась. Востаннє вона зросла до 4 тисяч 173 гривень 1 січня. При цьому середня зарплата зменшилася на 12%: у грудні 2018 року – 10 тисяч 573 гривні, а в лютому 2019 року – 9 тисяч 429 гривень. Водночас середній розмір пенсії за віком збільшився на 11,1% з початку року.

       

      blog_ava
      Саудівська Аравія відмовилася від українського літака
      сьогодні
      6165
      Теги: Новини України Гроші Ціни Статистика Інфляція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      сьогодні , 17:00 Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      Блог Соцмережі 198
      П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано і чого очікувати в Одесі?
      сьогодні , 16:02 П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано і чого очікувати в Одесі?
      Інна Жолобович 658
      "Газпром" погружается в долги: как этим может воспользоваться Украина?
      сьогодні , 15:01 "Газпром" погружается в долги: как этим может воспользоваться Украина?
      Злой Одессит 3103
      Які прощальні подарунки робить Порошенко олігарху Ахметову
      сьогодні , 14:00 Які прощальні подарунки робить Порошенко олігарху Ахметову
      Сергій Лещенко 2978
      Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      сьогодні , 12:01 Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      Блог Соцмережі 1086
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук