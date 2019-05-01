В Україні продукти для борщу коштують дорожче, ніж у Польщі

Борщовий набір в Україні на сьогодні коштує дорожче, ніж у Польщі. Усе тому, що після Нового року в країні забракло власної цибулі та капусти, які терміново почали завозити з Азії та Європи.

Вартість продуктів для приготування борщу в Україні опублікував та порівняв зі старими цінами голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

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Капуста здорожчала в Україні за перші 3 місяці 2019 року майже удвічі – на 94,4%. Раніше капуста коштувала 8 гривень 90 копійок за кілограм, а тепер – до 17 гривень 30 копійок.

Картопля подорожчала на 27,5%. Раніше вона коштувала 8 гривень за кілограм, а тепер –10 гривень 20 копійок.

Буряк зріс у ціні на 15,6%, а саме із 10 гривень 90 копійок за кілограм до 12 гривень 60 копійок.

Цибуля подорожчала на 10,1% – із 16 гривень 80 копійок до 18 гривень 50 копійок за кілограм.

Морква тим часом здешевшала на 5%. Тож кілограм морки на сьогодні коштує 11 гривень 40 копійок замість 12 гривень на початку року.

При цьому кілограм свинини знизився в ціні на 3,3% – із 115 гривень 4о копійок до 111 гривень 60 копійок.

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За цей час мінімальна зарплата не змінилась. Востаннє вона зросла до 4 тисяч 173 гривень 1 січня. При цьому середня зарплата зменшилася на 12%: у грудні 2018 року – 10 тисяч 573 гривні, а в лютому 2019 року – 9 тисяч 429 гривень. Водночас середній розмір пенсії за віком збільшився на 11,1% з початку року.