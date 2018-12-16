В Україні проведуть масштабну перевірку знань студентів-медиків

Найближчим часом Кабінет Міністрів може погодити рішення про проведення в Україні міжнародного моніторингового дослідження знань студентів-медиків.

Про це повідомили у МОЗ України, передає osvita.ua.

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В уряді вважають, що таке дослідження допоможе зіставити рівень підготовки українських студентів-медиків з міжнародними стандартами. Також, на думку чиновників, тести покажуть якість вищої медосвіти в Україні.



В Україні готують перевірку для студентів-медиків

Планується, що перевірку знань пройдуть студенти-медики четвертих курсів 2018/2019 навчального року. При цьому в міністерстві зазначили, що причин для відтермінування такого дослідження немає.

"Моніторингове дослідження є потужним інструментом для оцінки сучасного стану медосвіти, а його результати не вплинуть на успішність студентів поточного навчального року і не можуть стати приводом для виключення студентів з університетів", –наголосили у МОЗ.

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