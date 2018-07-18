В Україні проведуть пробний перепис населення: відомо коли і де

У 2019 році в Україні проведуть пробний перепис населення. Це дозволить підготуватися до Всеукраїнського перепису, який запланований на 2020 рік.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

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Пробний перепис дозволить підготувати механізми та засоби для проведення Всеукраїнського перепису, які використовувалися востаннє у 2010 році. Це рішення є частиною підготовчих заходів до проведення Всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2020 рік,

– йдеться у повідомленні Міністерства.

Зазначається, що пробний перепис населення дозволить відпрацювати методи проведення Всеукраїнського перепису населення, оновити інструменти його проведення. Зокрема, буде протестовано використання планшетів і ноутбуків під час перепису.

Пробний перепис населення проведуть лише на території Києва та області. Так, у грудні 2019 року, саме на цей період заплановано проведення перепису, його проведуть в Оболонському районі столиці та Бородянському районі області.

Перепис проводитиме Держслужба статистики. Національна поліція стежитиме за правопорядком під час його проведення.