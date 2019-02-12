В Україні проводитимуть ремонт та технічне обслуговування літаків Boeing

Державне підприємство "Завод 410 цивільної авіації" вже розпочало освоєння послуг з ремонту та технічного обслуговування авіаційної техніки.

Портал Ukrainian Military Pages повідомив, що вже найближчим часом завод зможе самостійно виконувати роботи з обслуговування літаків марки Boeing.

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У рамках співпраці з компанією Boeing силами підприємства та із залученням інвесторів завод проводитиме обслуговування та фарбування літаків сімейства Boeing-737.

Сьогодні на території підприємства знаходяться два літаки Boeing 737-500, на яких виконуються роботи з технічного обслуговування та фарбування,

– йдеться у повідомленні.

Після завершення етапу підготовки спеціалістів та сертифікації виробництва, підприємство значно розширить свої можливості.

Ще у серпні 2017 року підприємство оголосило про заплановані обсяги технічного обслуговування у 5 літаків Boeing-737 на рік з поступовим збільшенням до 2024 року до 40 літаків на рік.

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Тут важливо зазначити, що після ухвали Кабінетом Міністрів України рішення про прискорення реформування авіаційного кластера "Укроборонпром", концерн провів корпоратизацію підприємства "Завод 410 цивільної авіації".

В рамках цих заходів було здійснено перехід до сучасних західних систем управління підприємствами, шляхом їх реорганізації в публічні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належить державі.