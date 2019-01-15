В Україні пройде жіночий форум "Я – щаслива!"

У п’ятницю, 18 січня, буде проходити масштабний жіночий форум "Я – щаслива" за ініціативи Ірини Сисоєнко.

Організатори запрошують всіх жінок поспілкуватись на тему жіночого щастя, адже для кожного щастя означає щось своє.

Учасники форуму поспілкуються на теми, цікаві та важливі для кожної жінки:

Історії жінок, які досягли великих успіхів у політиці та кар'єрі. Як відображається на особистому житті? Що більш важливо для жіночого щастя?

Кар'єра, чи стосунки з чоловіком та сімейний затишок? Чи маємо ми обирати між кар'єрою та родиною?

Як поєднати щасливу сім’ю та кар'єрний розвиток, участь у політичному житті, самореалізація і при цьому бути щасливою?

Стосунки з чоловіком: як залишитись завжди бажаною та привабливою?

Бізнес-леді – як мама. Яка Вона?

Взаємовідносини жінок різних поколінь. Мама – Я – донька. Сила жіночого роду.

Робота, родина, час для себе. Краса, жіноче здоров’я.

Також буде багато інших цікавих тем від спікерів-жінок, яким є чим поділитись.

Спікери форуму:

Оксана Діптан – психолог, бізнес-тренер, гештальт-терапевт, сертифікований фахівець з оцінки особистості та емоційного інтелекту, ведуча програми "ЧАС ПЕРШИХ" на Восьмому каналі, Президент закритого жіночого клубу "GENERAL CLUB". Амбасадорка Міжнародної Амбасади Жінок-підприємців. Автор методичного посібника "Мова тіла", автор книги "Поговоримо про це? Секрети ефективних переговорів при будь-яких обставинах".

Тетяна Шевчук – лікар гінеколог, завідуюча департаментом гінекології клініки Grace, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії з досвідом практики – більше 20 років.

Ольга Редзюк – бізнес-леді, громадська діячка, засновниця і директор компанії Olerom, засновниця Olerom Forum One, міжнародного благодійного фонду "Ангели Миру".

Роза Аль-Намрі – неперевершена телеведуча шоу "Холостяк. Як вийти заміж".

Світлана Свердлікова – жінка з цікавою життєвою історією, яка вже у 18 років, без жодної допомоги мала першу бізнес угоду! Має 2 вищі освіти, автор книги "Географія партій та суспільно-політичних рухів в Україні", співавтор підручника "Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації", була ведучою соціального проекту "Будьте здорові" на каналі Тоніс, автор освітнього блогу для жінок "Fenomen", активний соціальний діяч.

Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

м. Бровари, вул. Київська 316, ТРЦ "Термінал", Концерт-Хол, 15:00 – 18:00

Отримати більше інформації можна за телефоном +38 067 7987641