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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

В Україні раптово померла призерка Паралімпіади

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Ілона Юдіна
Ілона Юдіна

В Україні на 34-році життя померла волейболістка, майстер спорту міжнародного класу, бронзова призерка Паралімпіади-2012 з волейболу сидячи Ілона Юдіна.

Про це повідомляється на сторінці Національного комітету спорту інвалідів України. 

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"Важка хвороба, яка раптово повернулась до Ілонки більше року тому, не дала молодій красивій дівчині дожити лише пару тижнів до своїх 34-ти років, раптово забравши її від нас. Ілонка боролась з підступним раком до останнього дня, до останнього подиху, проте, хвороба виявилась сильнішою", – йдеться в повідомленні.

Теги: Новини спорту Паралімпійські ігри Втрати
Джерело: 24 Канал
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