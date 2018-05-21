В Україні раптово померла призерка Паралімпіади

В Україні на 34-році життя померла волейболістка, майстер спорту міжнародного класу, бронзова призерка Паралімпіади-2012 з волейболу сидячи Ілона Юдіна.

Про це повідомляється на сторінці Національного комітету спорту інвалідів України.

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"Важка хвороба, яка раптово повернулась до Ілонки більше року тому, не дала молодій красивій дівчині дожити лише пару тижнів до своїх 34-ти років, раптово забравши її від нас. Ілонка боролась з підступним раком до останнього дня, до останнього подиху, проте, хвороба виявилась сильнішою", – йдеться в повідомленні.