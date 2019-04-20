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      В Україні реалізують проект "розумних" доріг на базі 5G

      96 Читать новость на русском
      Україна – серед топ-10 країн Світу, які тестують 5G
      Україна – серед топ-10 країн Світу, які тестують 5G / Фото з відкритих джерел

      Пілотний проект "Інтернет речей на дорогах" базується на використанні технології зв’язку 5G та призначений для підвищення безпеки дорожнього руху.

      Наразі проект реалізований на 21-му кілометрі траси Н-01. Міністерство інфраструктури України втілює проект спільно з мобільним оператором Vodafone і компанією Nokia Solutions and Networks Ukraine.

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      Головною метою проекту є створення "розумних" доріг об'єднаних у віртуальну мережу для розв’язання проблем безпеки дорожнього руху й аналізу транспортних потоків.

      Цей проект дозволить створити віртуальну мережу, яка дозволить вирішити такі проблеми, як безпека дорожнього руху, аналіз транспортних потоків. Ми щойно підписали меморандум з нашими міжнародними партнерами, який передбачає співпрацю щодо реалізації цього проекту. Відразу після підписання ми переходимо до активної фази співробітництва,
      – заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

      На вказаній ділянці дороги проходитиме тестування технології інтернету речей протягом двох тижнів. В рамках проекту збиратимуться статистичні дані за допомогою мережі LTE, а вже з другого півріччя 2019 року – за допомогою зв’язку 5G.

      Тестовий сегмент, розгорнутий на ділянці траси Київ – Дніпро. Він складається з трьох відеокамер та метеостанції, яка фіксуватиме погоду. Вся інформація передаватиметься за допомогою відеостріму до стаціонарного Data-центру компанії Vodafone, де буде формуватися аналітика.

      Третім кроком буде реалізація повномасштабного проекту, що передбачатиме покриття сучасними технологіями всіх автомобільних доріг міжнародного значення.

      Що таке 5G?Це п’яте покоління мобільного зв’язку, яке прийде на зміну існуючому стандарту 4G. 5G забезпечать вищу пропускну здатність у порівнянні з технологіями 4G, що забезпечить більшу доступність широкосмугового мобільного зв'язку та коротший час затримки, швидкість інтернету від 1 – 2 Гбіт/с, меншу витрату енергії батарей, ніж у 4G-обладнання, що сприятливо позначиться на розвитку Інтернету речей.

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      Теги: Новини України Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Дороги 5G Nokia
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