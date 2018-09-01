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В Україні реєстрація авто буде проходити по-новому

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В Україні по-новому буде проходити реєстрація авто
В Україні по-новому буде проходити реєстрація авто / ckp.in.ua

Кабінет міністрів скасував процедуру зняття транспортного засобу з обліку.

Про це повідомила Liga.Net.

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Зміни до Порядку держреєстрації, зняття з обліку авто, автобусів і самохідних машин, сконструйованих на шасі авто, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів внесені постановою Кабміну від 22 серпня 2018 року № 637.

Згідно з документом, транспортні засоби при продажу будуть перереєстровувати на нового власника. У переліку документів, що підтверджують правомірність придбання авто, доданий договір купівлі-продажу за результатами електронних торгів або аукціону.

Сервісні центри МВС видаватимуть тимчасовий реєстраційний талон і номерні знаки на автомобіль, який передано керуючому на підставі договору, укладеного з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Тимчасовий реєстраційний талон видадуть на термін, зазначений у договорі управління.

У разі втрати техпаспорта і номерних знаків транспортного засобу, переданого в управління Нацагентством з розшуку корупційних активів, нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки видаються на підставі заяви керуючого і договору управління.

Теги: Новини України Авто
Джерело: 24 Канал
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