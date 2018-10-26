В Україні розпочали екранізацію відомого роману Шкляра "Залишенець. Чорний ворон": фото зйомок

В Україні розпочали зйомки екранізації роману "Залишенець. Чорний ворон" письменника Василя Шкляра. Режисером стрічки став Тарас Ткаченко.

Про це повідомляє ДержКіно України на своїй сторінці у Facebook.

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За словами режисера, екранізація "Чорного ворона", звичайно, буде відрізнятися від книги, проте він пообіцяв обов’язково дотриматися ідеологічних поглядів автора.

У роботі над стрічкою ми співпрацюємо з Василем Шклярем. Тема твору є дуже актуальною для українців сьогодні. Коли автор писав книгу, було лише передчуття війни, яка розгорнулась зараз на сході. Ми ж у фільмі розповімо історію очима сучасної людини, у чиїй країні палає війна. Сподіваємося, що історія, яку ми знімаємо, об’єднає всю державу,

– процитувала режисера Ткаченка прес-служба Держкіно.

Також режисер зазначив, що перший знімальний день творча група знімала на локації під Києвом, але додав, що "на глядачів також чекатимуть інші впізнавані історичні місця".

Державна фінансова підтримка фільму становить 5,088 мільйона гривень, що є чвертю від загальної вартості виробництва.

Що відомо про Роман Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон"? Цей історичний роман вперше видали у 2009 році. У книзі йдеться про боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках. Для написання автор використовував документи, зокрема, розсекречені архіви КДБ. У лютому 2011 році за роман "Залишенець. Чорний ворон" визначив Василя Шкляра лауреатом Шевченківської премії 2011 року в галузі літератури.