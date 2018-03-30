В Україні розпочались перевірки ТРЦ на дотримання правил протипожежної безпеки

З 30 березня і протягом 10 днів по всій країні підпалюватимуть торговельно-розважальні центри з метою перевірки. Так надзвичайники тестують роботу систем безпеки, пожежогасіння та шляхів евакуації.

Перевірки почались за дорученням уряду після трагедії у Кемерово. Сьогодні ДСНС вже перевірили 1 столичний ТРЦ. Першим під приціл піроманів з ДСНС потрапляє столичний "Ocean Plaza". Надзвичайники намагаються влаштувати пожежу на паркінгу. Нагромаджують паперові коробки і обливають бензином.

Читайте також: У суді допитали інспектора ДСНС, який перевіряв пожежну безпеку у таборі "Вікторія" в Одесі

Вогонь швидко розгоряється і одразу спрацьовує автоматична система пожежогасіння: з під стелі розходяться тонкі струмені води.

Одночасно із системою гасіння вмикається димовідвід. Аби журналісти не вчаділи їх відганяють на безпечну відстань. в цей час у повних обладунках прибігають пожежники на ходу розгортаючи шланги та починають гасити вогонь.

Уже в самому ТРЦ пресі показують, як рятувальники дізнаються про пожежу. Як тільки сенсор фіксує дим, спрацьовує сигналізація. Інформація про пожежу автоматично передається охороні центру та у диспетчерську ДСНС. Автоматично вмикаються і голосові повідомлення про пожежу та системи відведення диму. Працівники ТЦ божаться, що така ситуація як у Кемерово у них була б неможливою.

Надзвичайники перевіркою центру задоволені, адже у них найсучасніше обладнання. Очевидно, його встановили після масштабної пожежі, котра сталася 1,5 року тому. Пожежники за 10 діб обіцяють провести перевірки усіх торгово-розважальних центрів в Україні.

Додатково ми будемо проводити міні-навчання чи тренування з персоналом. Тому що робота автоматичних систем безпеки це дуже добре, але у будь-якому випадку не можна включати і говорити про відсутність людського фактору,

– наголосив голова ДСНС Микола Чечоткін.

А ще Чечоткін просить депутатів нарешті ухвалили законопроект, про збільшення штрафів у 100 разів

за порушення протипожежної безпеки. Зараз же він становить лише 34 гривні.

Нагадаємо, після пожежі у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня", яка спалахнула 25 березня, українські ТРЦ почали перевіряти на дотримання правил пожежної безпеки. За словами очевидців, у Кемерово, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.