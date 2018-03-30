15:20
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
3°C -1°C
  • субота
    8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, 29 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ

В Україні розпочались перевірки ТРЦ на дотримання правил протипожежної безпеки

26

З 30 березня і протягом 10 днів по всій країні підпалюватимуть торговельно-розважальні центри з метою перевірки. Так надзвичайники тестують роботу систем безпеки, пожежогасіння та шляхів евакуації.

Перевірки почались за дорученням уряду після трагедії у Кемерово. Сьогодні ДСНС вже перевірили 1 столичний ТРЦ. Першим під приціл піроманів з ДСНС потрапляє столичний "Ocean Plaza". Надзвичайники намагаються влаштувати пожежу на паркінгу. Нагромаджують паперові коробки і обливають бензином.

Читайте також: У суді допитали інспектора ДСНС, який перевіряв пожежну безпеку у таборі "Вікторія" в Одесі

Вогонь швидко розгоряється і одразу спрацьовує автоматична система пожежогасіння: з під стелі розходяться тонкі струмені води.

Одночасно із системою гасіння вмикається димовідвід. Аби журналісти не вчаділи їх відганяють на безпечну відстань. в цей час у повних обладунках прибігають пожежники на ходу розгортаючи шланги та починають гасити вогонь.

Уже в самому ТРЦ пресі показують, як рятувальники дізнаються про пожежу. Як тільки сенсор фіксує дим, спрацьовує сигналізація. Інформація про пожежу автоматично передається охороні центру та у диспетчерську ДСНС. Автоматично вмикаються і голосові повідомлення про пожежу та системи відведення диму. Працівники ТЦ божаться, що така ситуація як у Кемерово у них була б неможливою.

Надзвичайники перевіркою центру задоволені, адже у них найсучасніше обладнання. Очевидно, його встановили після масштабної пожежі, котра сталася 1,5 року тому. Пожежники за 10 діб обіцяють провести перевірки усіх торгово-розважальних центрів в Україні.

Додатково ми будемо проводити міні-навчання чи тренування з персоналом. Тому що робота автоматичних систем безпеки це дуже добре, але у будь-якому випадку не можна включати і говорити про відсутність людського фактору,
– наголосив голова ДСНС Микола Чечоткін.

А ще Чечоткін просить депутатів нарешті ухвалили законопроект, про збільшення штрафів у 100 разів
за порушення протипожежної безпеки. Зараз же він становить лише 34 гривні.

Нагадаємо, після пожежі у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня", яка спалахнула 25 березня, українські ТРЦ почали перевіряти на дотримання правил пожежної безпеки. За словами очевидців, у Кемерово, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

Теги: Новини Києва Пожежа в Кемерові ДСНС Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
сьогодні, 15:01 Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
Дід Панас 208
Криптобізнес і закон: як і навіщо регулювати криптовалюти
сьогодні, 13:01 Криптобізнес і закон: як і навіщо регулювати криптовалюти
Яніна Ткачук 204
Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
сьогодні, 12:00 Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
Наталія Лебідь 1465
Аграрні олігархи: як маніпулювали Радою для отримання надприбутків
сьогодні, 11:03 Аграрні олігархи: як маніпулювали Радою для отримання надприбутків
Сергій Лещенко 178
Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
сьогодні, 08:46 Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
Дмитро Снєгирьов 1294
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук