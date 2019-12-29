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      В Україні розпочалися вибори ще у 6 ОТГ

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      Вибори у 6 ОТГ 29 грудня: що відомо / 24 канал

      У неділю, 29 грудня, стартували вибори у 6 об’єднаних територіальних громадах (3 сільських, 1 селищній, 2 міських). Загалом виборчий процес охопить 4 області. Тут обиратимуть депутатів сільських, селищної, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів.

      Згідно з даними ЦВК, вибори відбудуться на 55 виборчих дільницях:

      • у Дніпропетровській області – у 3 ОТГ;
      • у Львівській області – в 1 ОТГ;
      • у Сумській області – в 1 ОТГ;
      • у Чернівецькій області – в 1 ОТГ.

      Зверніть увагу! Вибори до об'єднаних територіальних громад 22 грудня: де зафіксували порушення

      Для проведення цих виборів територіальні виборчі комісії утворили 136 територіальних, одномандатних виборчих округів.

      За попередніми підрахунками, загалом у цих виборах зможуть взяти участь понад 55,7 тисяч виборців і 22 політичні партії. Спостерігачами виступатимуть представники 8 громадських організацій. Голосування триватиме з 8:00 до 20:00.

      Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови має бути встановлено не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 3 січня 2020 року включно. Зі свого боку, результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі має бути встановлено не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 8 січня 2020 року включно.

      Після проведення виборів 29 грудня 2019 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 988.

      Загальна сума, передбачена на підготовку та проведення вказаних виборів, становить 1 мільйон 988,5 тисяч гривень.

      Цікаво! Результати виборів в ОТГ: кожен третій мандат – "Слуги народу"

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Місцеві вибори 2020 День виборів
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