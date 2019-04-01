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      В Україні розпочався весняний призов

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      Весняний призов в армію
      Весняний призов в армію / 24 канал

      1 квітня в Україні розпочався весняний призов на строкову службу, який триватиме до 30 червня. У цей період до української армії призвуть 18 752 громадян України. З них найбільше поповнять лави Збройних сил України – 9 тисяч осіб.

      Відповідний указ був підписаний чинним президентом України Петром Порошенком 30 січня 2019 року. 

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      На службу призиватимуть осіб 20-27 років придатних за станом здоров'я і які не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. 

      Термін служби – до 18 місяців. Для українців з вищою освітою магістра (спеціаліста) – до 12 місяців. Початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного (міськрайонного) військового комісаріату.

      Наступний призов відбудеться у жовтні – грудні 2019 року. 

      Як діяти, коли прийшла повістка?Призовники, які отримали повістку, зобов'язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. Неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Тому одразу після початку нового призову військовозобов'язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат. Причинами неявки до військкомату можуть вважатися лише такі форс-мажорні ситуації, як стихійне лихо, хвороба призовника або смерть близького родича. Будь-які інші причини є недостатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.

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      Теги: Новини України Міністерство оборони України Збройні сили України
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