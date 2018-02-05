В Україні розробили власні протикорабельні ракети

Уже за кілька років у військово-морських сил можуть з'явитися сучасні крилаті протикорабельні ракетні комплекси, повністю виготовлені в Україні. Минулого тижня прототип ракети "Нептун" продемонстрували секретарю РНБО Олександрові Турчинову.

Випробування першої української крилатої протикорабельної ракети "Нептун" одразу викликало бурхливе обговорення в мережі, зокрема й серед експертів.

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Адже, протикорабельні ракети, фактично, є основною ударною силою військово-морських сил.Зараз же ВМС опирається лише на потужності РСЗО – систем залпового вогню та ствольної артилерії.

У нас є єдиний ракетний катер "Прилуки 206" проекту, який технічно застарілий і протикорабельній ракети п15. Терміт до нього теж нема, вони лишились в Криму. Інший великий ракетний катер "Придніпров'я" теж знаходиться в Криму. Берегові ракетні комплекси, котрі були до окупації теж не лишилось, вони усі лишились у Криму. І на інших кораблях ВМС протикорабельних ракет нема,

– розповів військовий експерт Тарас Чмут.

Їх планують встановлювати на узбережжях, монтувати на човни та винищувачі. Зараз же по піщинках експерти збирають інформацію про ПКР "Нептун". Відомо, що найближчим аналогом є радянсько-російський комплекс х-35, який ще за Союзу планували збирати в Харкові. Усі деталі вироблені в Україні. Зокрема – головка самонаведення від конструкторського бюро "Радіонікс".

Окрім того, нещодавно продемонстрована радіолокаційна станція виявлення та цілевказання "Мінерал-МЕ", харківське шасі для комплексу "Грім-2", розробка корветів, вказують на те, що вже у найближчі роки Україна зможе отримати робочий протикорабельний комплекс.

Працюватиме ракета на відстані у, принаймні, 280 кілометрів. Скажімо, від Маріуполя до керченського мосту лише 200 кілометрів, а від Херсона до Севастополя 230.

Нагадаємо, в Україні 30 січня відбулися перші публічні льотні випробування нової ракетної техніки — української крилатої ракети наземного базування, яка здатна точно уражати наземні та морські цілі.