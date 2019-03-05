13:09
5 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску. Самотність Кіркорова
      Вєсті Кремля
      21:06, 4 березня
      Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула
      Вєсті.UA
      19:43, 4 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      В Україні розробляють стратегію розвитку профорієнтації для залучення кваліфікованих кадрів

      49 Читать новость на русском
      Олександр Пімкін
      Олександр Пімкін / obozrevatel.com

      Гірничо-металургійний холдинг "Метінвест" спільно з Федерацією роботодавців України, Міністерством освіти і Міністерством соціальної політики розробляють комплексну стратегію розвитку профорієнтації в Україні для залучення кваліфікованих кадрів.

      Про це OBOZREVATEL повідомив директор з персоналу та соціальної політики групи "Метінвест" Олександр Пімкін, який пояснив необхідність таких дій значним відтоком фахівців професійно-технічних спеціальностей.

      Сьогодні ми бачимо, що в Україні склалася невтішна ситуація, яка пов'язана з трудовою міграцією, що означає втрату кваліфікованих робочих рук, від чого сьогодні страждає бізнес. Ще одна проблема, яку ми бачимо, це те, що сьогоднішня система освіти не відповідає тим запитами розвитку бізнесу в Україні і в цілому,
      – говорить Пімкін.

      За його словами, ситуацію можна виправити, якщо провести необхідні реформи в Міністерстві освіти.

      "Ми пропонуємо розробити комплексну стратегію розвитку профорієнтації в нашій державі. Ми вважаємо, що це вкрай важливо, тому що нам потрібно створити потік підготовки людей, починаючи від школи, з базової освіти, і закінчуючи вищою освітою. Нам необхідно чітко сформулювати, який рівень професійної підготовки нам необхідний, які галузі є пріоритетними в нашій державі, які кадри будуть затребувані в майбутньому", – пояснює представник "Метінвесту".

      Пімкін відзначає деякі успіхи у вирішенні певних проблем, але стурбований досить високою зарегульованістю системи освіти, яка заважає впроваджувати нові методи і технології навчання, щоб майбутні фахівці змогли відповідати тим вимогам, які на сьогодні є в сучасній промисловій сфері.

      Разом з тим група "Метінвест" розробила і почала реалізацію комплексної програми професійної орієнтації молодих людей.

      У містах, де ми присутні, ми вже починаємо працювати зі школярами, щоб їм допомагати у виборі майбутньої професії. Ми їм показуємо наші підприємства, наскільки вони помінялися, наскільки вони високотехнологічні і скільки вкладається зусиль у розвиток, як технологій, так і засобів, які впливають на підвищення екологічності наших підприємств,
      – розповів Пімкін.

      Також випускників заохочують через створення привабливих для них кар'єрних маршрутів, зробивши основний акцент на тому, як через навчання в технічному університеті вони можуть побудувати свою кар'єру.

      "У нас вже є певні результати, наприклад, в Маріуполі близько 90% випускників середніх навчальних закладів ми забираємо до себе на роботу. Це наш внесок – гарантоване працевлаштування. Сьогодні ми знаходимося на стадії укладання угод з рядом навчальних закладів, в рамках яких ми будемо інвестувати у створення технічних лабораторій в цих закладах, і у формування спеціальних груп для компаній "Метінвест", в яких учні будуть проходити навчання за дуальною формою освіти. У нас вже є пілотний проект з Криворізьким технічним університетом і Маріупольським ПДТУ", – зазначив він.

      Як раніше повідомлялось, в Україні з'явилася тенденція, коли роботодавці інвестують в привабливість робітничих професій.

      blog_ava
      Російський опозиціонер: Донбас – це глибока помилка Путіна
      сьогодні
      4136
      Теги: Ринок праці Металургія Міністерство соціальної політики Міністерство освіти та науки України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Країна-агресор: які війни розпочала Росія після розпаду СРСР
      сьогодні , 13:00 Країна-агресор: які війни розпочала Росія після розпаду СРСР
      Альона Захарова 572
      Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      сьогодні , 12:02 Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      Артем Овдієнко 1486
      Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      4 березня , 10:00 Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      2136
      Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      сьогодні , 11:02 Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      Сергій Лещенко 483
      Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      сьогодні , 08:40 Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      Злой Одессит 3238
      ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
       27 квітня 2016 , 14:24 1
      Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
       19 грудня 2016 , 10:01 7
      British Рetroleum може відновити буріння у Мексиканській затоці
       4 квітня 2011 , 15:21
      ЄБРР наполягає на можливості кредитувати у гривні
       26 жовтня 2010 , 09:47
      Експорт електрики
       2 червня 2009 , 09:43
      Delta + Air France
       24 травня 2009 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук