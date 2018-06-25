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Телеканал новин 24 Новини Медицина

В Україні скасували заборону на популярне знеболювальне

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В Україні скасували заборону на "Кетанов"
В Україні скасували заборону на "Кетанов" / ajp.com.au

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками України скасувала тимчасову заборону на знеболювальне "Кетанов" румунського виробництва.

Про це свідчить розпорядження від 25 червня, опубліковане на сайті відомства.

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Мова йде про таблетки "Кетанов"по 10 мг № 100 (10х10) у блістерах, серії 11176077, яке виробляє КК Терапія АТ, Румунія.

Скасували відповідну заборону на підставі позитивних результатів додаткового дослідження серії знеболювального.

Заборону встановили 11 травня через невідповідність оригінал-макету та реєстраційного посвідчення.

В Україні скасували заборону на
В Україні скасували заборону на "Кетанов"

До слова, в Україні встановили постійну заборону на застосування та реалізацію лікарського засобу "Ентерожеміна".

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Теги: Здоров'я Здорове життя Ліки Медицина
Джерело: 24 Канал
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