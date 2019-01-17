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      В Україні скасували заборону на розчин для ін’єкцій

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      В Україні скасували заборону на "Рінгера Розчин" серії 490818
      В Україні скасували заборону на "Рінгера Розчин" серії 490818 / Фото з вільних джерел

      Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала заборону на одну з серій розчину для вливання (інфузії) лікарського засобу.

      Таке рішення відомство прийняло у середу, 16 січня.

      Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

      Мова йде про "Рінгера Розчин", розчин для інфузій по 400 мл у контейнері з полівінілхлориду; по 1 контейнеру у плівковій упаковці серії 490818. Виробником ліків є Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна.

      Заборону встановили 30 листопада через випадок непередбачуваної побічної реакції при застосуванні препарату вищезазначеної серії. Після чого Держлікслужба провела додаткове дослідження серії 490818 і отримала позитивні результати. 

      В Україні скасували заборону на
      В Україні скасували заборону на "Рінгера Розчин" серії 490818

      "Рінгера Розчин" застосовується при зменшенні об’єму крові та зневодненні внаслідок тривалого блювання, проносу, значних опіків, відмороження, тощо. Розчин застосовують під час оперативного втручання та у післяопераційному періоді, для розведення концентрованих електролітних розчинів.


      "Рінгера Розчин" застосовується при зневодненні

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Ліки
      Джерело: 24 Канал
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