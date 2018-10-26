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      В Україні скасували заборону на вакцину для профілактики гепатиту B

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      Скасували заборону на вакцину Еувакс В" серії UFA 16019
      Скасували заборону на вакцину Еувакс В" серії UFA 16019 / communitynews.com.au

      Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на одну серію вакцини "Еувакс В".

      Таке рішення Держлікслужба ухвалила у четвер, 25 жовтня.

      Читайте також: Ліки, на які скасували заборону в Україні: перелік

      Мова йде про вакцину Еувакс В" серії UFA 16019 виробництва ЕлДжі Лайф Сайенсіс Лтд., Корея.

      Скасували заборону на вакцину Еувакс В

      Заборону встановили через летальний випадок при застосуванні серії. А от скасували її через відсутність зв’язку між несприятливою подією після імунізації та застосуванням серії.

      Що таке гепатит B? Це інфекційне захворювання, яке спричинює вірус гепатиту B, який призводить до запалення печінки. Гепатит B буває гострим (самообмеженим) або хронічним (довготривалим).

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Ліки Вакцина
      Джерело: 24 Канал
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