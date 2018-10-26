В Україні скасували заборону на вакцину для профілактики гепатиту B

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на одну серію вакцини "Еувакс В".

Таке рішення Держлікслужба ухвалила у четвер, 25 жовтня.

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Мова йде про вакцину Еувакс В" серії UFA 16019 виробництва ЕлДжі Лайф Сайенсіс Лтд., Корея.

Заборону встановили через летальний випадок при застосуванні серії. А от скасували її через відсутність зв’язку між несприятливою подією після імунізації та застосуванням серії.

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