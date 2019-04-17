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      В Україні стало дорожче приготувати борщ та вареники

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      В Україні зросли ціни на овочі в березні
      В Україні зросли ціни на овочі в березні / Ілюстративне фото

      За перші три місяці цього року в Україні зросли ціни на овочі. Через це здорожчали страви традиційної української кухні пісний борщ (плюс 21,1%) та вареники з капустою (плюс 35,6%).

      Борщ і вареники подорожчали і в річному вимірі, тобто якщо порівнювати з березнем 2018 року. Так, вартість приготування пісного борщу та вареників з капустою зросла в 1,4−1,6 рази.

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      За розрахунками Економічного дискусійного клубу, в березні приготування популярних українських страв коштувало:

      Борщ (каструля об'ємом 3,5-4 літри):

      • з м’ясом – 107 гривень 64 копійки;
      • без м’яса (пісний борщ) – 31 гривню 11 копійок.

      Деруни зі сметаною (з розрахунку 20-25 штук) – 27 гривень 52 копійки.

      Вареники (з розрахунку 35-40 штук):

      • з сиром – 78 гривень 18 копійок;
      • з капустою – 41 гривню 82 копійки.

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      Вартість приготування борщу та дерунів

      У березні, порівняно лютим, приготування більшості традиційних українських страв зросло, а саме:

      • вареників з капустою − на 4 гривні 73 копійки на страві (12,8%);
      • борщу пісного − на 1 гривню 57 копійок на страві (5,3%);
      • борщу з м’ясом − на 1 гривню 9 копійок на страві (1,0%);
      • вареників з сиром − на 14 копійок на страві (0,2%).

      Водночас стало дешевшим приготувати деруни. Вартість зменшилася на 1,4%, або на 38 копійок на страві.

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      Вартість приготування вареників з картоплею та з капустою

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      На скільки здорожчали популярні українські страви

      Скільки коштують овочі для борщу в областях України?

      У березні 2019 року найдешевше можна було купити овочі для приготування борщу у Львівській області − за 19 гривень 85 копійок. А найдорожче − на Донеччині, а саме 25 гривень.

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      ціни овочі Україна подорожчання березень 2019
      Ціни на овочі для приготування борщу в областях України

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      Теги: Новини України Ціни Гроші Інфляція Статистика Інфографіка
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