В Україні стало дорожче приготувати борщ та вареники

За перші три місяці цього року в Україні зросли ціни на овочі. Через це здорожчали страви традиційної української кухні пісний борщ (плюс 21,1%) та вареники з капустою (плюс 35,6%).

Борщ і вареники подорожчали і в річному вимірі, тобто якщо порівнювати з березнем 2018 року. Так, вартість приготування пісного борщу та вареників з капустою зросла в 1,4−1,6 рази.

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За розрахунками Економічного дискусійного клубу, в березні приготування популярних українських страв коштувало:

Борщ (каструля об'ємом 3,5-4 літри):

з м’ясом – 107 гривень 64 копійки;

без м’яса (пісний борщ) – 31 гривню 11 копійок.

Деруни зі сметаною (з розрахунку 20-25 штук) – 27 гривень 52 копійки.

Вареники (з розрахунку 35-40 штук):

з сиром – 78 гривень 18 копійок;

з капустою – 41 гривню 82 копійки.

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Вартість приготування борщу та дерунів

У березні, порівняно лютим, приготування більшості традиційних українських страв зросло, а саме:

вареників з капустою − на 4 гривні 73 копійки на страві (12,8%);

борщу пісного − на 1 гривню 57 копійок на страві (5,3%);

борщу з м’ясом − на 1 гривню 9 копійок на страві (1,0%);

вареників з сиром − на 14 копійок на страві (0,2%).

Водночас стало дешевшим приготувати деруни. Вартість зменшилася на 1,4%, або на 38 копійок на страві.



Вартість приготування вареників з картоплею та з капустою



На скільки здорожчали популярні українські страви

Скільки коштують овочі для борщу в областях України?

У березні 2019 року найдешевше можна було купити овочі для приготування борщу у Львівській області − за 19 гривень 85 копійок. А найдорожче − на Донеччині, а саме 25 гривень.

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Ціни на овочі для приготування борщу в областях України