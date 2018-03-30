В Україні стартував продаж Huawei P20 lite: скільки коштує смартфон

Компанія Huawei відкриває у центрі Києва флагманський магазин. Також там стартують продажі нового смартфона Huawei P20 lite.

Про це пише видання prostotech.com.

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У новому магазині є кілька зон. Наприклад, у зоні тестування можна перевірити можливості пристроїв. У дитячій зоні є планшети, кімната спеціально призначена для проведення майстер-класів та презентацій. У службовій зоні вже почала роботу приймальний і сервісний пункт.

У цьому магазині мають найшвидше з’являтись новинки Huawei. Так, вже сьогодні, 30 березня, в магазині можна придбати нову модель смартфона - Huawei P20 lite.

При цьому у інших торгівельних мережах ця модель з’явиться лише 2 квітня. В Україні смартфон буде доступний у синьому, чорному, а пізніше і в рожевому кольорах.

Вартість Huawei P20 lite в Україні – 11 999 гривень.

Нагадаємо, 27 березня компанія Huawei презентувала свої флагманські смартфони P20 і P20 Pro. За словами розробників, смартфони оснащені найкращою на ринку камерою, яка має підтримку штучного інтелекту.