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В Україні стартував продаж смартфона Samsung Galaxy Note 9: ціна новинки

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Samsung Galaxy Note 9: ціна в Україні
Samsung Galaxy Note 9: ціна в Україні / Фото з вільних джерел

Сьогодні, 31 серпня, в Україні стартували офіційні продажі смартфона Samsung Galaxy Note 9. Новинку можна придбати в офіційних магазинах Samsung та магазинах партнерів південнокорейського виробника.

Наразі доступна лише версія Galaxy Note 9 із 128 ГБ внутрішнього сховища, коли на ринку з'явиться версія із рекордним об'ємом вбудованої пам'яті (512 ГБ) наразі невідомо. За новинку доведеться викласти немалі гроші – 34 999 гривень.

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Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 9 можна купити в Україні

Зазначимо, що тиждень тому, 24 серпня, розпочався міжнародний продаж смартфона. Окрім того, користувачі, які оформили попередні замовлення Galaxy Note 9 вже почали отримувати свої девайси. Для них Samsung підготувала також приємний подарунок у вигляді мультизарядного пристрою. З його допомогою можна одночасно заряджати будь-який смартфон з підтримкою бездротової зарядки незалежно від виробника і смарт-годинники.

Презентація Samsung Galaxy Note 9 – дивіться відео

Нагадаємо, Galaxy Note 9 був представлений на заході Unpacked 9 серпня. Смартфон отримав процесор Exynos 9810, 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 або 512 ГБ вбудованого сховища. Роздільна здатність основної подвійної камери смартфона становить 12 Мп для кожного модуля, а ємність вбудованого акумулятора дорівнює 4 000 міліампер годин. Важлива відмінність Galaxy Note 9 від смартфона попереднього покоління полягає в пері S Pen, яке отримало підтримку Bluetooth.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Ціни Samsung
Джерело: 24 Канал
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