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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні стартував сезон небезпечного алергену

271 Читать новость на русском
Алергія на амброзію
Алергія на амброзію / adm-km.gov.ua

Людям з алергією на цвіт зараз непереливки, адже в Україні активно цвіте бур'ян амброзія – один з найнебезпечніших бур'янів-алергенів.

З кожним роком чутливих до сезонних алергенів людей стає все більше, передає Оbozrevatel. Одним із найсерйозніших подразників є амброзія, пилок якої під час цвітіння викликає алергію.

Читайте також: Звідки береться алергія на цвітіння та як з нею боротись

Амброзія швидко розповсюджується і сильно осушує ґрунт у культурних посівах, викликаючи пригнічення посіяних рослин. Тож екологи радять зрізати бур'ян і не дати йому розповсюджуватись далі.

А от алергікам медики рекомендують якомога далі триматись від рослини. Пилок амброзії викликає алергічний риніт (нежить)

Після прогулянок вулицями варто прийняти душ, аби змити пил з тіла і волосся. Також рекомендують не вживати продуктів, які можуть викликати алергію. Також лікарі виписують тим, хто особливо страждає під час цвітіння, антигістамінні препарати.

Сезон амброзії: що робити

В Україні стартував сезон сильного алергену – амброзії

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Теги: Здоров'я Профілактика захворювань Лікування Алергія
Джерело: 24 Канал
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