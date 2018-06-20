В Україні стартує важливий експеримент на митниці: відома суть

В Україні у четвер, 21 червня, стартує експериментальний проект по створенню умов для запобігання ухиленню від сплати митних платежів, тобто по боротьбі з контрабандою. Проект запрацює на виконання постанови Кабінету міністрів і триватиме до 31 грудня 2018 року.

Відповідна постанова уряду є в розпорядженні "РБК-Україна".

При реалізації проекту поліція отримає право цілодобово перебувати в зонах митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в інших місцях митної території України, де органи Фіскальної служби проводять митні формальності.

Читайте також: Гройсман презентував план "Україна без контрабанди"

Поліція також отримає доступ до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006".

Крім того, Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством фінансів і Державною фіскальною службою зобов'язали щомісяця з 1 вересня 2018 року подавати звіти про результати реалізації експериментального проекту.



Постанова уряду про старт експерименту на митниці