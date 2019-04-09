В Україні створили детальну онлайн-карту автобусних маршрутів

"Мережа автобусних маршрутів" – таку назву має інтерактивна мапа, на якій розмістили детальну інформацію про міжобласні автобусні маршрути в Україні. А також і про міжнародні рейси з України до країн Євросоюзу і не тільки.

Проект "Мережа автобусних маршрутів" реалізований Агенцією журналістики даних у межах Usaid/Uk aid. спільно з Мінінфраструктури та Держагентством з питань електронного урядування.

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А скористатися цим сервісом можна безпосередньо на сайті проекту – mtu.gov.ua/files/projects/bus.html.

Для чого потрібна інтерактивна мапа автобусних маршрутів

Міністр інфраструктури Володимир Омелян на презентації проекту 9 квітня зазначив, що "Мережа автобусних маршрутів" є інструментом, який показує українцям та мандрівникам з інших країн:

Які є в Україні автобусні маршрути (понад 4 тисячі маршрутів – вже у базі даних). Розклад руху автобусів (включно з проміжними зупинками, що дозволить також планувати складний маршрут). Інформацію про перевізників (легальний чи ні, чи має ліцензію на здійснення пасажирських перевезень).

Відповідно кожен пасажир також зможе дізнатися:

• Хто обслуговує маршрути.

• Яким автопарком володіє перевізник.

• Термін дії дозволу на перевезення.

Голова Державного агентства з питань електронного урядування Олександр Риженко зауважив: "Тепер кожен охочий за лічені секунди може перевірити легальний перевізник, а чи ні".



Фото з презентації "Мережі автобусних маршрутів"

Крім того, такий сервіс дозволить відповідальному міністерству бачити, де автобусне сполучення функціонує добре, а де недостатньо. Бізнесу ж дасть змогу ефективніше реагувати на виклики ринку та зростання попиту на пасажирські перевезення в Україні.

Як користуватися сервісом "Мережа автобусних маршрутів"

Щоб скористатися мапою, потрібно зайти на сайт і обрати одну з двох мап – "Міжнародні" або "Міжобласні" маршрути. Кожна лінія на карті — це один маршрут, а точками показано населені пункти, де він починається та закінчується. Що більша точка, то більше маршрутів виходить із цього міста.



Приклад зображення маршруту "Львів – Івано-Франківськ"

Далі вибрати населений пункт у списку чи за допомогою пошуку. Після того, як пункт обрано, на карті підсвічуються всі маршрути, які з нього починаються. А праворуч відкривається список проміжних зупинок.



А так виглядають маршрути з Дніпра, зокрема "Харків – Дніпро"

Натискайте на маршрути зі списку, щоб побачити деталі: перелік перевізників, рівень комфортності та вік автобусів, наявних на маршруті, а також частоту поїздок. А натиснувши на "Розклад" ви можете побачити час та місце проміжних зупинок для обраного маршруту.



Мапа "Міжнародні маршрути" і маршрут "Одеса – Берлін"

Щоб перейти до міжнародних маршрутів, натискайте на кнопку "Міжнародні" у правому верхньому куті мапи. Там буде інформація про міжнародні маршрути, а також пункти перетину кордону, через які вони проходять.