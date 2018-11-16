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      В Україні створили експериментальний корпус БТР з броньованої сталі НАТО

      320 Читать новость на русском
      БТР-3ДА з корпусом з броньованої сталі НАТО
      БТР-3ДА з корпусом з броньованої сталі НАТО / Ukroboronprom.com.ua

      Держпідприємство "Київський бронетанковий завод", яке входить до держконцерну "Укроборонпром", виготовило експериментальний корпус БТР-3ДА з броньованої сталі виробництва однієї з країн НАТО.

      Про це повідомляється на сайті концерну.

      Для виготовлення експериментального корпусу треба було зварити більше 1800 окремих деталей, з яких майже 1000 – броньованих.

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      Найближчим часом цей корпус скерують на полігон для проведення випробувань під контролем Міноборони України. Корпус обстріляють з мінімальних дистанцій з різних типів зброї, зокрема великокаліберного кулемета.

      Використання сталі країн НАТО дозволяє значно диверсифікувати постачальників броні і не залежати від одного постачальника,
      – наголосили в "Укроборонпромі".

      Укроборонпром БТР
      Процес створення корпусу БТР з броньованої сталі НАТО

      Бронетранспортер оснащений бойовим модулем "Штурм-М" з 30-міліметровою автоматичною гарматою ЗТМ-1, яка має скорострільність у 330 пострілів на хвилину, а також – кулеметом та автоматичним гранатометом.

      БТР-3 забезпечений високоточним протитанковим комплексом "Бар'єр", здатним знищувати сучасну бронетехніку супротивника на відстані до 5 кілометрів.

      Теги: Новини України Укроборонпром НАТО Зброя
      Джерело: 24 канал
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