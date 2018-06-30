В Україні створили мобільний додаток про черги на кордоні з Польщею
Директор департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що в Україні розробили мобільний додаток для відстеженням черг на українському кордоні у межах Львівської області, доступ поки з'явився для користувачів iPhone.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
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"Відстежити завантаженість пунктів пропуску на кордоні у Львівській області тепер можна за допомогою мобільного додатка (iPhone)", – зазначив представник МЗС у своєму мікроблозі у Twitter.
Так, програма показує завантаженість пунктів пропуску та додаткову інформацію про них у Львівській області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство Внутрішніх Справ презентувало мобільний додаток My Pol, за допомогою якого користувач може оцінити якість роботи поліцейського.