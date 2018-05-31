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В Україні створили жіночу збірну з хокею

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Жіноча збірна України з хокею
Жіноча збірна України з хокею / ФХУ

Новостворена національна жіноча збірна України з хокею вже цього річ дебютує на міжнародній арені.

Про це повідомила прес-служба Федерації хокею України.

У федерації пояснили, що вирішили створити збірну з огляду на успішний досвід проведення двох чемпіонатів України з хокею з шайбою серед жінок.

Документи щодо створення збірної підготували та надіслали до Міжнародної федерації.

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Жіноча команда розпочне свої міжнародні виступи з кваліфікації до чемпіонату світу, яка відбудеться в січні 2019 року у Південно-Африканській республіці.

Суперниками українок будуть збірні Болгарії, Гонконгу, ПАР та Бельгії. Змагання відбудуться з 16 по 23 січня у місті Кейптауні.

Станом на кінець сезону 2017 – 2018 років в Україні є 128 хокеїсток віком від 15 років. А також 65 дівчат, які займаються хокеєм в групах ДЮСШ разом із хлопцями.

Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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