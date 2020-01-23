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      В Україні створять міжнародний арбітраж для інвесторів: що відомо

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      В Україні створять міжнародний арбітраж для інвесторів / pinterest.ru

      В Україні створять міжнародний арбітражний суд. Він розглядатиме інвестиційні вимоги інвесторів, які вклали в економіку країни до 10 мільйонів доларів.

      Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в Давосі розповів, що загалом уряд запровадить цілу низку інвестиційних гарантій.

      До теми: Як інвестори сприйняли меседжі Зеленського в Давосі

      Політик пояснив, що міжнародний арбітраж стане в нагоді для вирішення менших інвестиційних вимог, які в іншому випадку були б надмірно дорогими для того, щоб бути переданими до арбітражу.

      Крім цього інвесторам, які вкладуть у приватизацію понад 10 мільйонів доларів нададуть податкові канікули з податку на прибуток на 5 років. Про це раніше також заявляв Володимир Зеленський.

      Гончарук також наголосив на новій програмі для інвесторів Investment nanny. Кожен інвестор, який приведе в Україну понад 100 мільйонів доларів отримає персонального менеджера. Більше про програму – за посиланням.

      Довідка. На Всесвітній економічний форум у Давосі поїхала українська делегація: президент Володимир Зеленський, прем’єр Гончарук та два десятки народних депутатів. Список – за посиланням.

      Що відомо про Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія).

      Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Давос 2020 Інвестиції Інвестиції Гроші Бізнес
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