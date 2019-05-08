В Україні святкуватимуть День батька

Кабінет міністрів України ухвалив указ президента про запровадження нового свята – Дня батька. Тож українці зможуть вітати зі святом не лише мам, але й татусів. Святкування проводитиметься кожного року у третю неділю червня.

Впровадження цього свята має створити умови для всебічного розвитку сім'ї, а також підвищити роль чоловіка та батька у процесі виховання дитини, повідомили на сайті "Урядовий портал".

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Наразі День батька святкують у понад 80 країн світу, зокрема у США, Канаді, Південній Африканській Республіці, Японії, Франції, Швейцарії тощо.

До ухвалення закону українці теж відзначали День батька, але робили це двічі на рік – у третю неділю вересня та третю неділю червня. В Україні цього року свято припадає на 16 червня.



Українці відзначатимуть День батька

Звідки з'явилося це свято?Свято День батька засноване у США у 1910 році, й відзначали його спочатку 19 червня. Ініціаторкою цього зворушливого родинного свята була жінка місіс Додд, яка хотіла у такий спосіб висловити вдячність власному батьку Вільяму Смарту. Чоловік після смерті дружини, що померла після шостих пологів, виховав самотужки шістьох дітей. У 1972 році День батька став національним святом, а відзначати його стали в третю неділю червня. Цього дня заведено дарувати батькам квіти, всілякі подарунки та влаштовувати родинні урочистості.

Оригінальні та цікаві ідеї подарунків на День батька для молодих і досвідчених татусів – читайте у матеріалі 24 каналу.