В Україні та РФ заборонили прокат фільму про переворот в Росії та третю світову

В Україні та Росії заборонили голлівудський бойовик "Мисливець-вбивця" з оскароносним Гері Олдманом і відомим актором Джерардом Батлером у головних ролях.

А все через сюжет фільму.

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За сценарієм, у Росії стався переворот. Тамтешній міністр оборони зрадив президента та захопив його у полон. Назріває третя світова і капітан американського підводного човна, якого грає красунчик-Батлер, намагається врятувати світ.

У Росії прикрилися тим, що фільм не отримав прокатного посвідчення через погану якість зображення. Хоча, російські експерти переконані, що влада просто боїться допускати навіть вигаданої ймовірності того, що Путіна можна повалити.

У нас же, в Україні, фільму в кінотеатрах ви не побачите, через те, що його фрагменти демонструють потужність армії країни- агресора. А це - заборонено законом про кінематограф.

Трейлер фільму "Мисливець-вбивця"