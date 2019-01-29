В Україні такий же рівень корупції як в Малі, гіршою ситуація є тільки в Росії

За 2018 рік в Україні трішки зменшився рівень корупції. Про це свідчать результати "Індексу сприйняття корупції", де Україна підійнялася на 10 позицій і зайняла 122 місце. Однак з сусідніх країн нам вдалося обігнати тільки Росію.

"Індекс сприйняття корупції" укладає міжнародна організація Transparency International.

Читайте також: Наскільки ефективно НАЗК перевіряє декларації політиків: журналістське розслідування

Рейтинг створюється шляхом опитування експертів та представників бізнесу. Найвищі місця у цьому рейтингу займають країни, у яких присутня мінімальна корупція, а найнижчі бали дістаються найбільш корумпованим державам. Загалом "Індекс сприйняття корупції" включає в себе 180 держав.

Україна набрала 32 бали зі ста можливих, і це є на 2 бали більше за попередній рік. Такі ж результати мають Малі, Малаві та Ліберія. Серед пострадянських держав нас випередили Грузія, Вірменія, Молдова, Білорусь та усі країни Балтії. Росія ж набрала у рейтингу 28 балів.

Згідно з рейтингом, Україна менш корумпована за Гондурас, Лаос, Мексиц та Кенію, Казахстан та Киргистан.

Українська влада проігнорувала більшість міжнародних рекомендацій. До прикладу, досі не створені умови для перезапуску НАЗК та не посилено роботу НАБУ. Також влада не допустила громадськість перевіряти кандидатів на посади суддів. До того ж, продовжується тиск на активстів та журналістів.

Однак порівняно з минулими роками корупції в Україні все одно втало менше. Експерти вважають, що на це вплинули процедура автоматичного відшкодування податку на додану вартість та робота систем ProZorro, а ще – покращення роботи бізнес-омбудстмена, який забезпечує прозорість ведення бізнесу.

Читайте також: Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду

Також Україна частково виконала рекомендації щодо Антикорупційного суду. Україна ухвалила відповідний закон, однак перенесла запуск на 2019 рік.

На 2019 рік Transparency International встановила нові міжнародні рекомендації для української влади. Серед них – перезапуск НАЗК, впровадження належної автоматичної перевірки декларацій і моніторингу рівня декларантів, забезпечення ефективної роботи реєстру бенефіціарів (власників компаній), продовження реформи публічних закупівель.

Як в Україні боряться з корупцією?У квітні 2015 року було створено Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Основною функцією НАЗК є формування і реалізація державної антикорупційної політики. Однак за часи свого існування орган вагомо не вплинув на зменшення корупції в країні. Необхідно прийняти закон про повне перезавантаження НАЗК, однак його нівелюють у Раді фракція БПП та "Народний фронт".



З листопада 2015 року розпочало роботу Національне антикорупційне бюро України(НАБУ). НАБУ займається розслідуванням та розкриттям корупції з боку високопосадовців. За грудень 2018 року НАБУ звинуватило 302 осіб у топ-корупції, а ще 153 висловили підозру.



З 2016 року в Україні почали створювати Антикорупційний суд.

Вищий антикорупційний суд України – це орган судової влади, який розглядатиме справи щодо топ-корупціонерів, підслідних НАБУ: злочини щодо розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво. Наразі експертам потрібно відібрати 27 суддів з бездоганною репутацією. У листопаді 2018 року стартував конкурс до Антикорупційного бюро. 156 кандидатів пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання. Міжнародні експерти вже встигли відсіяти понад третину кандидатів, які мали сумнівну репутацію. Завершити створення Антикорупційного суду повинні у лютому 2019 року.



За останні 5 років поменшало побутової корупції. Це сталося завдяки запровадженню центрів надання адміністративних послуг, а також завдяки медичній та освітній реформі.