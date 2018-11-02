В Україні тимчасово заборонили популярний заспокійливий препарат виробництва Росії

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками запровадила тимчасову заборону на лікарський засіб "Гліцин" виробництва ТОВ "Медичний науково-виробничий комплекс "Біотики", що є зареєстрованим у Росії.

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті відомства.

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Як переконують у Держлікслужбі, мовиться про таблетки сублінгвальні "Гліцин" по 100 міліграмів № 50 (50х1) у блістерах серії 0720317.



Мовиться про таблетки сублінгвальні "Гліцин" по 100 міліграмів № 50 (50х1) у блістерах серії 0720317 російської фірми "Біотики"

Так, відповідно до аналізів, світлопропускання препарату в очищеній воді було заниженим, а різниця у величинах світлопропускання сумішей Б та А препарату – завищеною.

Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу "Гліцин", таблетки сублінгвальні по 100 міліграмів № 50 (50х1) у блістерах, серії 0720317, виробництва ТОВ "Медичний науково-виробничий комплекс "Біотики", Російська Федерація, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

– додають у службі.

До слова, нещодавно Кабмін ухвалив нову концепцію реформування закупівлі ліків і медичних виробів. Відтак, тепер для кожного препарату буде підібрано найоптимальніший і зручний шлях "доставки" до пацієнта.

Що таке гліцин? Це проста амінокислота, один із елементів, що утворюють ланцюжки ДНК. Гліцин абсолютно природним чином виробляється в нашому тілі постійно, і постійно витрачається.



Для чого застосовують медичний препарат "Гліцин"? Гліцин здатний надавати нейромедіаторний вплив, він знімає симптоми надмірного збудження та нормалізує процеси гальмування. На практиці це виражається у зростанні працездатності, поліпшенні процесу засинання, у зменшенні дратівливості та конфліктності людини. Крім того, він допомагає відновити функції мозку після травм та перенесеного інсульту. Також його застосовують для лікування гіпертонії. Має він ще антиоксидантну дію, а також сприяє виведенню та нейтралізації токсинів, зокрема алкогольних. Водночас цей лікарський препарат допомагає школярам і студентам покращити пам'ять і стимулювати діяльність мозку за високих навантажень у період напруженого навчання.

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