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      В Україні тимчасово заборонили популярний заспокійливий препарат виробництва Росії

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      В Україні тимчасово заборонили "Гліцин" російської фірми "Біотики"
      В Україні тимчасово заборонили "Гліцин" російської фірми "Біотики" / Соцмережі

      Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками запровадила тимчасову заборону на лікарський засіб "Гліцин" виробництва ТОВ "Медичний науково-виробничий комплекс "Біотики", що є зареєстрованим у Росії.

      Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті відомства.

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      Як переконують у Держлікслужбі, мовиться про таблетки сублінгвальні "Гліцин" по 100 міліграмів № 50 (50х1) у блістерах серії 0720317.

      Гліцин, заборона. таблетки, Держлікслужба
      Мовиться про таблетки сублінгвальні "Гліцин" по 100 міліграмів № 50 (50х1) у блістерах серії 0720317 російської фірми "Біотики"

      Так, відповідно до аналізів, світлопропускання препарату в очищеній воді було заниженим, а різниця у величинах світлопропускання сумішей Б та А препарату – завищеною.

      Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу "Гліцин", таблетки сублінгвальні по 100 міліграмів № 50 (50х1) у блістерах, серії 0720317, виробництва ТОВ "Медичний науково-виробничий комплекс "Біотики", Російська Федерація, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,
      – додають у службі.

      До слова, нещодавно Кабмін ухвалив нову концепцію реформування закупівлі ліків і медичних виробів. Відтак, тепер для кожного препарату буде підібрано найоптимальніший і зручний шлях "доставки" до пацієнта.

      Що таке гліцин? Це проста амінокислота, один із елементів, що утворюють ланцюжки ДНК. Гліцин абсолютно природним чином виробляється в нашому тілі постійно, і постійно витрачається.

      Для чого застосовують медичний препарат "Гліцин"? Гліцин здатний надавати нейромедіаторний вплив, він знімає симптоми надмірного збудження та нормалізує процеси гальмування. На практиці це виражається у зростанні працездатності, поліпшенні процесу засинання, у зменшенні дратівливості та конфліктності людини. Крім того, він допомагає відновити функції мозку після травм та перенесеного інсульту. Також його застосовують для лікування гіпертонії. Має він ще антиоксидантну дію, а також сприяє виведенню та нейтралізації токсинів, зокрема алкогольних. Водночас цей лікарський препарат допомагає школярам і студентам покращити пам'ять і стимулювати діяльність мозку за високих навантажень у період напруженого навчання.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Медицина Депресія Здоров'я Ліки
      Джерело: 24 канал
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