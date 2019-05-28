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      В Україні тисячі проблемних підприємств, які не приносять прибутку, – ЗМІ

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      Підприємства
      Підприємства / informator.news

      В Україні існує маса підприємств, які знаходяться в незадовільному стані і вимагають колосальних вкладень.

      Про це повідомляє сайт 24 каналу в своєму матеріалі "Залишити не можна продати: про українські підприємства-баласту і що з ними робити".

      Так, згідно з даними, наведеними в матеріалі, в Україні залишилося майже 3,5 тисячі державних підприємств. А на весь Євросоюз (28 країн) їх менше 400.

      "При цьому велика частина з цих 3,5 тисячі, не залежно від того, де вони і які, знаходяться в занедбаному стані. Вони втрачають свою ліквідність, привабливість, використовуються тільки для корупційних схем – повідомляється в матеріалі.

      Крім державних підприємств, безліч проблемних компаній-баластів знаходиться і в приватному секторі, які можуть дістатися інвесторам, в тому числі, міжнародних.

      З подібною проблемою зіткнулася, наприклад, компанія "Метінвест", якій Антимонопольний комітет тільки після п'яти років розгляду справи дав дозвіл на покупку Дніпродзержинського коксохімічного заводу. Це чи не найдовший випадок винесення рішення АМКУ в історії України, повідомляється в матеріалі.

      "В результаті, інвестор отримав актив з досить зношеними батареями (коксовими батареями Ред.), а інвестиції, яких потребує завод, мають сьогодні туманні терміни окупності. За останні п'ять років вкладення в завод обмежувалися тільки мінімальними витратами на ремонти для підтримки виробничого процесу, а інші потреби, в тому числі екологічні, фінансувалися за залишковим принципом", вказується в матеріалі.

      За словами політолога Андрія Вігірінського, "Виникає питання: навіщо йому (інвестору) підприємство, в яке треба буде вкласти суму в мільйонах доларів, щоб привести технологічні процеси виробництва до сучасних".

      Втім, навіть після довгого очікування і всіх обмежень Метінвест не відмовився і повинен виконати місію з порятунку активу.

      Також, існує величезна кількість малоліквідних сільськогосподарських підприємств, зазначив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

      "Серед проблемних сільськогосподарських підприємств кондитерські цехи, цехи з виробництва пива, заводи з виробництва вин і шампанських вин, горілки та горілчаних виробів, свиноферми, молочні ферми, підприємства, які виробляють борошно, переробляють овочі і фрукти. Їх дуже багато. Тих, які ще звітують, дають якийсь річний баланс близько півтисячі. Ще майже півтисячі знаходяться в стадії ліквідації",  говориться в матеріалі.

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      Теги: Інвестиції
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