В Україні транслюватиметься європейський еротичний канал "Blue Hustler"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення погодила трансляцію європейського еротичного каналу "Blue Hustler" в Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

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Як повідомили у Нацраді, надійшло звернення від компанії "Sapphire Media International B.V.", Амстердам, Нідерланди, з пропозицією визнати зміст іноземної програми "Blue Hustler" таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинному законодавству України.

За результатами аналізу документів і програмного наповнення встановлено, що програма "Blue Hustler" транслюється з 22 до 6 години за київським часом, мова програми – англійська, формат мовлення – еротика, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час трансляції передач використовуються вікові позначки класифікації відеопродукції та піктограми змістовних характеристик передач системи класифікації Kijkwizer (Nicam, Нідерланди). Реклами та іншої комерційної інформації під час моніторингу не зафіксовано. Доставка сигналу на територію України пропонується із супутникового ретранслятора TНOR (Норвегія) 5, 0,8 гр. W, частота 12264 MГц, сигнал кодований.

Національна рада дозволила поширення "Blue Hustler" у кабельних мережах України у недоступний для перегляду дітьми час – з 24-ої до 4-ої години.