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      В Україні треба підтримувати бізнес, що легально працює, – соціолог

      42 Читать новость на русском
      Елла Лібанова
      Елла Лібанова / obozrevatel.com

      Держава має забезпечити контроль над цінами на товари і послуги, щоб українці почувалися комфортніше. У такому разі рівень трудової міграції за кордон буде значно нижчий.

      Таку думку під час круглого столу "Як українцям залишитися жити і працювати в Україні" висловила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова. За її словами, влада має зробити все, щоб найближчими роками напрямок міграції змінився і українці почали повертатися на батьківщину. Про це повідомляє "Обозреватель".

      "Ми повинні говорити про створення високопродуктивних робочих місць. Але цього недостатньо, адже люди їдуть не через те, що їх не влаштовує низька продуктивність роботи, а через низьку зарплату. Тут держава має забезпечити контроль над цінами товарів і послуг, які відштовхують людей", вважає Лібанова.

      Зараз, на думку соціолога, соціальна політика держави спрямована на справедливий розподіл бюджетних грошей. Такий підхід правильний, але цього недостатньо.

      "Соціальна політика має таким чином формувати економічні пріоритети, аби підтримувати бізнес, що легально працює в Україні", наголосила Елла Лібанова.

      Зазначимо, у ході круглого столу представники великого українського бізнесу презентували програму, яка покликана зменшити трудову міграцію українців і створити нові робочі місця.

      blog_ava
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      Теги: Бізнес Ринок праці
      Джерело: 24 Канал
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