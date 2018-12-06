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      В Україні тренер уперше прийшов на засідання дисциплінарного комітету, а його дискваліфікували

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      В'ячеслав Шевчук
      В'ячеслав Шевчук / UA-Football

      Контрольно‑дисциплінарний комітет ФФУ вирішив дискваліфікувати тренера ФК "Олімпік" В'ячеслава Шевчука.

      Рішення щодо наставника "Олімпіка" було прийняте доволі швидко. Коуч пропустить один матч. Це буде заключна у 2018‑му році зустріч із "Десною", повідомляє "Футбол 1".

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      Шевчук вважає, що можна було обійтися без такого покарання, тому що, за його словами, він не ображав рефері. Однак В'ячеслав відзначив, що дискваліфікація могла бути більш жорсткою.

      Як відзначає канал "Футбол", Шевчук – перший тренер, який був особисто присутнім на засіданні контрольно‑дисциплінарного комітету.

      Нагадаємо, що наставник донеччан був вилучений арбітром у попередньому турі, у поєдинку з "Шахтарем". Своє покарання Шевчук отримав за суперечки з арбітром та інцидент з тренерським штабом "гірників".

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Олімпік Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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