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      В Україні видали перший доступний кредит за програмою "5-7-9%": кому і на що

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      "Укргазбанк" видав перший кредит за новою програмою "5-7-9%" / shutterstock.com

      З 1 лютого 2020 року в Україні почала діяти програма доступного кредитування для малого та середнього бізнесу. Вже через два дні державний "Укргазбанк" заявив, що видав перший доступний кредит.

      Кредитний договір на 1,5 мільйона гривень було підписано з молодим підприємцем із Вінниці, повідомляє "Укргазбанк" у своєму фейсбуці.

      Цікаво: Кабмін схвалив постанову для старту програми доступних кредитів бізнесу: умови кредитування

      Отримані кредитні гроші за програмою "5-7-9%" підприємець планує витратити на розвиток власного бізнесу. Зокрема, на закупівлю нового обладнання.

      Щиро вдячні за довіру, що дозволила нам першими відкрити вікно можливостей для українського бізнесу,
      – наголосили у банку.

      Як працює програма доступного кредитування:

      Сума кредиту – до 1,5 мільйона гривень на 5 років.

      Ставки такі:

      • 5% для чинного або нового бізнесу, який створить щонайменше 2 робочих місця;
      • 7% – для нового бізнесу або такого, що вже діє і має виторг до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місця. Але якщо Ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка знижуватиметься на 0,5%;
      • 9% – для тих, хто вже працює, має виторг від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу.

      доступні кредити для бізнесу, програма 5-7-9%
      Як отримати доступний кредит від держави / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Банки Кредит Бізнес Вінниця
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