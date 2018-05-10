В Україні відбудеться Чемпіонат світу зі стронгмену у ваговій категорії від 110 кг

Федерація стронгмену України запрошує відвідати Чемпіонат світу зі стронгмену у в.к. 110 кг, який відбудеться у Хусті.

Подія стартує на Центральній площі міста Хуст 12 травня з 11:00 до 19:00

Вправи:

Кваліфікація (тайм ліміт 60 сек)

1. Таєр фліп 6 кантувань 2. Лог ліфт На максимум 3. Прогулянка фермера 130 кг/40 м

Фінал (тайм ліміт 90 сек)

Трек пул з канатом 20 м Естафета Дамбл 85кг + Аксель130 кг +Лог ліфт 140 кг + Лог ліфт 150 кг Естафета 2 мішки 20м + Супер Йок 375 кг 20 м Кулі Атласа 120 кг, 130 кг, 160 кг, 180 кг x тумба 145 см

Учасники змагань:

1. Денис Бережник (Україна)

2. Oliver Nell (Німеччина)

3. Юрій Огоновський (Україна)

4. Саша Кочергін (Україна)

5. Patryk Przybyła (Польща)

6. Michal Weglicki (Польща)

7. Dariusz Blaszczyk (Польща)

8. Tomasz Rzymkowski (Польща)

9. Роман Греков (Україна)

10. Михайло Ходяков (Україна)

11. Victor Coniuc (Молдова)

12. Māris Krievelis (Латвія)

13. Vaidotas Siurna (північна Ірландія)

14. Гайша Павло (Україна)

15. Грицеляк Роман (Україна)

16. Міхеєв Віталій (Україна)

17. EBADI REZA (Іран)

18. SAFARI BEHZAD (Іран)

19. RAZEGHICHENARESTANSOFLA REZA (Іран)

20. Александр Булавко (Білорусь)

21. Нижник Никита (Білорусь)

22. Евгений Шевченко (Білорусь)

23. Павел Карпенко (Білорусь)

24. András GADÓ (Угорщина)

Безумовно, це буде феєрична та визначна подія стронгмену, оскільки у запеклій боротьбі зійдуться представники різних країн!



А ще ці змагання увійдуть до телепроекту "Богатирі" на каналі "24 новини", що буде транслюватись в осінньому сезоні!