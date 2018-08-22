В Україні відбудеться міжнародний хокейний турнір Donbass Open Cup

У період з 6 по 8 вересня Дружківка прийме сьомий розіграш традиційного передсезонного турніру Donbass Open Cup. Змагання, організоване хокейним клубом "Донбас", пройде на Льодовій арені "Альтаїр".

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Варто додати, що вперше з 2013 року участь у змаганні візьмуть не тільки українські команди. Латвійський ХК "Земгале" з Елгави стане учасником Donbass Open Cup-2018.

Решта учасників та розклад матчів буде опублікований згодом.

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