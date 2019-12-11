В Україні відбудеться засідання військового комітету НАТО: що про це відомо

Своє виїзне засідання військовий комітет Альянсу проведе на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Цей навчальний заклад розташований у Львові.

Таку інформацію з посиланням на Місію України при НАТО поширив начальник академії, генерал-лейтенант Павло Ткачук на своїй фейсбук-сторінці.

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Для нас це особлива честь й, водночас, величезна відповідальність. Колектив академії приступив до підготовки цього надважливого заходу міжнародного співробітництва України та її Збройних Сил, щоб достойно представити нашу державу,

– наголосив він.

За словами Ткачука, засідання відбудеться у Львові наприкінці березня 2020 року.

Що таке військовий комітет НАТО? Найвищий військовий орган НАТО. Комітет несе відповідальність за переведення політичних рішень, які ухвалює Північноатлантична рада, у військовий напрямок. Саме цей комітет розроблює заходи, які вважаються необхідними для оборони Альянсу, та ухвалює рішення щодо військових дій. Він також розробляє стратегічну політику і концепції та готує щорічну довгострокову оцінку сил і можливостей країн і регіонів, що загрожують інтересам НАТО.

Увага! Членами військового комітету є начальники генеральних штабів (головнокомандувачі) збройних сил країн-членів НАТО, які збираються не рідше ніж 3 рази на рік. Військовий комітет також проводить засідання з особливими партнерами (Україна, Грузія). У 2019 році відбулося два засідання комітету у форматі з Україною.