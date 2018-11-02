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      В Україні відбулися навчання протиповітряної оборони: фото і відео

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      В Україні відбулися військові навчання з бойовими стрільбами на полігоні ЗСУ "Ягорлик", які відвідав Секретар РНБО України Олександр Турчинов.

      Про це повідомляє прес-служба РНБО.

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      Зазначається, що у навчаннях з використанням широкого спектру зенітно-ракетних комплексів (ЗРК С-300 різних модифікацій, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" та інших) брали участь підрозділи Протиповітряної оборони Сухопутних військ та Зенітно-ракетні війська Повітряних сил ЗСУ.


      Навчання протиповітряної оборони

      Військові також провели випробування зенітно-ракетних комплексів, що пройшли глибоку модернізацію.

      "Відновлення системи протиповітряної оборони є однією з найбільш актуальних проблем сектору безпеки і оборони нашої держави та одним з важливих пріоритетів, визначених РНБО України", – сказав Турчинов.


      Бойові стрільби на полігоні ЗСУ "Ягорлик"

      За словами Секретаря РНБО України, метою цих комплексних навчань та випробувань було відпрацювання системи багатоешелованої протиповітряної оборони країни, "визначення шляхів модернізації зенітно-ракетних комплексів, що стоять на озброєнні ЗСУ, та завдань на розробку нових засобів протиповітряної оборони".

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      Теги: Новини політики Новини України РНБО Збройні Сили України Олександр Турчинов Зброя
      no translation 24 Канал
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