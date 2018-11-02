В Україні відбулися навчання протиповітряної оборони: фото і відео

В Україні відбулися військові навчання з бойовими стрільбами на полігоні ЗСУ "Ягорлик", які відвідав Секретар РНБО України Олександр Турчинов.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

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Зазначається, що у навчаннях з використанням широкого спектру зенітно-ракетних комплексів (ЗРК С-300 різних модифікацій, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" та інших) брали участь підрозділи Протиповітряної оборони Сухопутних військ та Зенітно-ракетні війська Повітряних сил ЗСУ.



Навчання протиповітряної оборони

Військові також провели випробування зенітно-ракетних комплексів, що пройшли глибоку модернізацію.

"Відновлення системи протиповітряної оборони є однією з найбільш актуальних проблем сектору безпеки і оборони нашої держави та одним з важливих пріоритетів, визначених РНБО України", – сказав Турчинов.



Бойові стрільби на полігоні ЗСУ "Ягорлик"

За словами Секретаря РНБО України, метою цих комплексних навчань та випробувань було відпрацювання системи багатоешелованої протиповітряної оборони країни, "визначення шляхів модернізації зенітно-ракетних комплексів, що стоять на озброєнні ЗСУ, та завдань на розробку нових засобів протиповітряної оборони".