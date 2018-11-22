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      В Україні відбувся перший форум The Saudi – Ukraine Agribusiness Investment Forum

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      Саудівська Аравія збільшуватиме інвестиції в агросектор України. Зокрема, східні партнери готові вкладати гроші у вирощування зерна та м'ясопереробку.

      Про перспективність інвестицій у агробізнес в Україні, а також співпрацю двох країн говорили на першому Українсько-саудівському агроінвестиційному форумі.

      "Мета цього форуму – розповісти саудівським інвесторам про перспективи українського ринку. Про можливості його розвитку і фінансування, інвестиційний клімат, про особливості навколишнього середовища. Ми прагнемо, щоб інвестори стали більш обізнаними, і тоді вони почнуть вкладати гроші в український агросектор", – зазначив голова правління SALIC UK, організатор форуму Халід Алабуді.

      В рамках "Стратегії 2030" Саудівська Аравія має повністю забезпечити свій внутрішній ринок продуктами харчування. Стратегічним партнером для цього вони обрали Україну. Відповідно, наприкінці 2017 року було підписано Меморандум про інвестиційне співробітництво у сфері сільського господарства.

      "Україна – важливий стратегічний партнер для нас. Цілком очевидна вигода від співпраці, адже Україна вирощує і буде вирощувати зернові. Ми споживаємо і будемо це споживати. Тобто, це така обопільна вигода від співпраці", – сказав СЕО Unіted Farmers Holding Company Вільям Генрі Інгленд.

      "Така країна, як Саудівська Аравія, можуть бути дуже цікавим і довгостроковим партнером в інвестиціях, а з іншого боку – можуть бути цікавим ринком. Знову ж таки, не тільки самі по собі, а й виходом на треті ринки", – зазначила заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева.

      Лише за останні п'ять місяців товарообіг між Україною та Саудівською Аравією склав майже 77 тисяч доларів. Основними товарами українського експорту були зернові культури, олія, м’ясо та субпродукти.

      Теги: Новини України Саудівська Аравія Агро 24 Інвестиції Зерно
      Джерело: 24 Канал
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