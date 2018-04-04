В України відібрали Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів

Найсильніші кадети Європи не приїдуть в Україну. Адже Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів, який мав відбутися у Києві 21 – 29 квітня 2018 року, перенесли до Македонії.

Відповідне роз'яснення ситуації з'явилося на сайті Асоціації спортивної боротьби України.

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(Чемпіонат перенесли, – ред.) у зв’язку з неможливістю надання у повній мірі державних гарантій для забезпечення рівних можливостей участі спортсменів усіх, без виключення країн – членів Міжнародного Олімпійського Комітету,

– пояснюють в Асоціації.

Вірогідніше за все, мова йде про команду Росії, яка може бути недопущена повним складом на ЧЄ у Київ, якщо хтось з членів команди свого часу побував в аннексованому Криму (після 2014 року).

Турнір перенесений в до Македонії у Скоп’є, орієнтовно 14 - 20 травня 2018 року.