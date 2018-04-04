15:12
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
17°C 5°C
  • четвер
    15°C 9°C
  • п'ятниця
    14°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

В України відібрали Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів

341 Читать новость на русском
В Україні відібрали Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів
В Україні відібрали Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів / borba.ua

Найсильніші кадети Європи не приїдуть в Україну. Адже Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів, який мав відбутися у Києві 21 – 29 квітня 2018 року, перенесли до Македонії.

Відповідне роз'яснення ситуації з'явилося на сайті Асоціації спортивної боротьби України.

Читайте також: Бйорндален завершив кар'єру: що треба знати про короля біатлону

(Чемпіонат перенесли, – ред.) у зв’язку з неможливістю надання у повній мірі державних гарантій для забезпечення рівних можливостей участі спортсменів усіх, без виключення країн – членів Міжнародного Олімпійського Комітету,
– пояснюють в Асоціації.

Вірогідніше за все, мова йде про команду Росії, яка може бути недопущена повним складом на ЧЄ у Київ, якщо хтось з членів команди свого часу побував в аннексованому Криму (після 2014 року).

Турнір перенесений в до Македонії у Скоп’є, орієнтовно 14 - 20 травня 2018 року.

Теги: Новини Києва Новини спорту Македонія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук