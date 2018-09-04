В Україні відкрили доступ до результатів випробувань ліків

Верховна Рада України на засіданні 4 вересня підтримала в другому читанні законопроект №4074 "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби"(щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів)".

Про це повідомляє "РБК-Україна".

За документ проголосували 247 народних депутатів.

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Згідно із законом, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, повинен забезпечити публічний доступ до всіх, як до сприятливих/позитивних, так і несприятливих/негативних результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань.

"Забезпечувати на своєму офіційному веб-сайті вільний доступ до всіх результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів (звітів про доклінічні дослідження та звітів про клінічні випробування, складених за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я), які є відкритою інформацією", – мовиться в тексті закону.

До слова, на цьому ж засіданні Верховна Рада відмовилася вводити адміністративну відповідальність за використання квартир у багатоповерхових будинках не за призначенням.