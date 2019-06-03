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      В Україні відкрили два нових лоукост-рейси в Одесу: коли можна купити акційні квитки

      2077 Читать новость на русском
      Лоукост-компанія SkyUp
      Лоукост-компанія SkyUp / flickr.com // [email protected]

      Лоукост-компанія SkyUp відкрила два внутрішніх авіарейси з Києва та Харкова до Одеси. Ціни на акційні авіаквитки починаються від 500 гривень.

      Час перельоту з як Києва до Одеси, так і з Харкова до Одеси триватиме одну годину, повідомляє сайт Avianews.

      Читайте також: Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень

      Рейс: Київ – Одеса

      • Коли стартував: 25 травня.

      • В які дні є рейси: тричі на тиждень

      1.  щосереди
      2.  щосуботи
      3. щонеділі

      Рейс: Харків – Одеса

      • Коли стартував: 2 червня.

      • В які дні є рейси: двічі на тиждень

      1.  щочетверга
      2.  щонеділі

      Що відомо про акційні авіаквитки:

      • акційні коштуватимуть від 500 гривень (переважно на серпень-жовтень);

      • звичайні ціни коливаються на рівні 1200-1400 гривень в один бік.

      останні новини про авіакомпанії та нові рейси:
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      Теги: Новини України SkyUp Новини Києва авіація Подорожі Новини Харкова Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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