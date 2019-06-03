В Україні відкрили два нових лоукост-рейси в Одесу: коли можна купити акційні квитки
Лоукост-компанія SkyUp відкрила два внутрішніх авіарейси з Києва та Харкова до Одеси. Ціни на акційні авіаквитки починаються від 500 гривень.
Час перельоту з як Києва до Одеси, так і з Харкова до Одеси триватиме одну годину, повідомляє сайт Avianews.
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Рейс: Київ – Одеса
• Коли стартував: 25 травня.
• В які дні є рейси: тричі на тиждень
- щосереди
- щосуботи
- щонеділі
Рейс: Харків – Одеса
• Коли стартував: 2 червня.
• В які дні є рейси: двічі на тиждень
- щочетверга
- щонеділі
Що відомо про акційні авіаквитки:
• акційні коштуватимуть від 500 гривень (переважно на серпень-жовтень);
• звичайні ціни коливаються на рівні 1200-1400 гривень в один бік.
останні новини про авіакомпанії та нові рейси:
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31 трав 2019SkyUp відкрив ще один регулярний рейс за кордон
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Джерело: 24 канал
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