В Україні відкрили два нових лоукост-рейси в Одесу: коли можна купити акційні квитки

Лоукост-компанія SkyUp відкрила два внутрішніх авіарейси з Києва та Харкова до Одеси. Ціни на акційні авіаквитки починаються від 500 гривень.

Час перельоту з як Києва до Одеси, так і з Харкова до Одеси триватиме одну годину, повідомляє сайт Avianews.

Читайте також: Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень

Рейс: Київ – Одеса

• Коли стартував: 25 травня.

• В які дні є рейси: тричі на тиждень

щосереди щосуботи щонеділі

Рейс: Харків – Одеса

• Коли стартував: 2 червня.

• В які дні є рейси: двічі на тиждень

щочетверга щонеділі

Що відомо про акційні авіаквитки:

• акційні коштуватимуть від 500 гривень (переважно на серпень-жовтень);

• звичайні ціни коливаються на рівні 1200-1400 гривень в один бік.